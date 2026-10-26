“군민 목소리 군정에 반영”… 횡성군, 타운홀미팅 개최

횡성군은 26일 군청 3층 대회의실에서 지역 발전을 이끄는 지역 리더 50여명이 참석한 가운데 타운홀미팅을 개최했다고 밝혔다.

횡성군 타운홀미팅. 횡성군 제공

이번 타운홀미팅은 민선 9기 군정 방향과 향후 비전을 지역사회와 공유하고 각 읍면 현장에서 활동하는 지역 리더들의 목소리를 군정에 직접 반영하기 위해 마련됐다.

행사에는 주민자치, 복지, 문화, 농업, 청년 등 다양한 분야에서 활동하는 지역 리더 50여명이 참석했다. 장신상 횡성군수를 비롯해 국장단, 기획예산담당관, 자치행정과장, 읍면장 등 20여명의 군 관계자도 함께했다.

이날 행사는 기획예산담당관의 민선 9기 군정 방향과 공약 총괄 설명을 시작으로 1시간가량 지역 리더와 군수가 자유롭게 묻고 답하는 열린 소통이 이뤄졌다. 국장단의 배석을 통해 현장에서 나온 질문과 제안에 대해 즉각적이고 유연하게 해법을 모색할 방침이다.

군은 이날 나온 제안 사항을 소관 부서 검토를 거쳐 향후 군 정책 방향에 반영하고 처리결과는 제안자에게 개별 안내할 계획이다.

장신상 횡성군수는 “민선 9기 취임 100일을 맞아 군정의 방향을 군민과 함께 점검하고 지역발전을 이끄는 리더분들의 생생한 목소리를 듣는 소중한 자리를 마련했다”며 “이번 소통에서 나온 소중한 의견 하나하나가 군정에 반영될 수 있도록 끝까지 챙기겠다”라고 말했다.

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