중기 수출, 화장품 호조 속 반도체 급성장

올해 중소기업 수출이 최고치를 경신했다. 글로벌 인공지능(AI) 수요 급증으로 반도체 수출이 증가했고 ‘K뷰티’ 확산 속 화장품 수출이 호조세를 띤 덕분이다.

중소벤처기업부가 26일 발표한 올해 3분기 중소기업 수출 동향에 따르면 3분기 기준 중소기업 수출액은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 334억달러를 기록했다. 올해 1월부터 9월까지의 누계 수출액도 전년 대비 9.5% 증가한 965억달러를 기록해 역대 최고치를 경신했다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

화장품과 반도체가 중소기업 수출 증가세를 견인했다. 화장품 3분기 수출액은 27억9000만달러를 기록해 28.6% 증가했고, 9월까지의 누계 기준도 76억5000만달러로 26.4% 증가했다. 중기부는 신흥시장인 중남미의 경우 3분기 수출액이 1억달러로 전년 동기 대비 141.3%, 1∼9월 누계로는 2억2000만달러로 133.3%가 증가하며 수출국가가 다변화하고 있다고 설명했다.

이재명 대통령은 이날 엑스(X)에 관련 기사를 공유하며 “세계 시장에서 K뷰티의 가능성을 키워온 화장품 업계 종사자 여러분 그리고 이를 위해 함께 애써 오신 공직자 여러분께 감사와 격려의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

같은 기간 반도체 수출액도 AI 수요 폭증의 영향으로 전년 동기 대비 68.8%나 증가한 13억9000만달러를 달성했다. 18개월 연속 증가세다. 메모리 반도체 수출이 6억4000만달러로 234.3% 뛰었고, 시스템 반도체도 5억2000만달러로 29.6% 증가했다. 국가별로는 홍콩 수출이 5억8000만달러로 207.4% 급증했다. 중국은 2억달러로 30.2%, 베트남은 2억9000만달러로 16.4% 늘었다. 반도체 제조용 장비 수출도 11억4000만달러로 38.3% 증가하며 역대 3분기 최대치를 기록했다. AI 반도체 생산 수요가 늘면서 싱가포르(113.9%)와 말레이시아(141.9%), 대만(29.4%) 등 주요 반도체 생산거점으로의 장비 수출이 확대됐다.

반면 자동차 수출은 중동 전쟁에 따른 항로 봉쇄와 중고차 수출 부진 등의 영향으로 42.4% 감소한 15억달러에 그쳤다.

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