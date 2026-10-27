삼성SDI, 美 ESS 시장서 수주 릴레이

삼성SDI는 26일 미주법인 ‘삼성SDI 아메리카(SDIA)’가 미국의 에너지 전문기업인 알파오메가파워(AOP)와 1GWh(기가와트시) 규모의 에너지저장장치(ESS) 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 앞서 지난해 말 계약한 1차 물량까지 포함하면 총 1.5GWh 규모다. AOP는 삼성SDI로부터 공급받은 ESS용 제품을 2027년 텍사스주에서 착공하는 대규모 전력 프로젝트에 투입할 예정이다.

이번 계약에 따라 공급하게 될 제품은 삼원계(NCA) 배터리가 탑재된 일체형 ESS 배터리 ‘SBB 1.7’이다. 인디애나주에 위치한 스타플러스에너지(SPE) 공장에서 생산해 연내 공급할 예정이다. 고용량 하이니켈 NCA 소재를 적용한 SBB 1.7은 기존 제품인 ‘SBB 1.5’와 크기는 같지만 에너지밀도가 17% 높다. 또 인공지능(AI) 기반의 사전 이상 진단과 수명 예측 알고리즘이 적용돼 안전성과 편의성이 강화됐다.

특히 ESS 제품에서 가장 중요한 화재 안전성이 뛰어나다. ESS 설비는 대형 배터리가 대량으로 들어가 불에 취약한 탓에 화재를 방지할 수 있는 기능이 필수다.

업계에서는 삼성SDI가 미국 ESS 시장에서 수주 릴레이를 이어가고 있는 원동력으로 ‘각형 기술’을 꼽는다. 삼성SDI는 대표적인 각형 배터리 기술 강자다. 각형은 파우치(주머니)형이나 원통형 배터리 대비 안정성과 성능이 탁월해 ESS에 가장 적합하다는 평가를 받는다.

삼성SDI는 현재 북미에서 유일한 비(非)중국계 각형 ESS용 배터리 업체다. 안보 문제로 중국산 업체를 배제하려는 미국 에너지 업체들에게 마땅한 선택지는 삼성SDI가 유일하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지