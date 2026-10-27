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‘외국인·귀화자·이민 2세’ 280만명 넘어서

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세종=현상철 기자 schyun@segye.com

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전체 20명 중 1명꼴 차지
80% 이상이 생산연령인구

지난해 외국인과 귀화자 등 ‘이주배경인구’가 10만명 가까이 늘어 280만명을 넘어섰다. 우리나라 인구 20명 중 1명꼴이다. 이들의 80% 이상은 생산연령인구로, 전체 인구보다 젊은 층의 비중이 높았다.

국가데이터처가 26일 발표한 ‘2025년 이주배경인구 통계 결과’에 따르면, 지난해 이주배경인구는 281만명으로 총인구(5182만명)의 5.4%를 차지했다. 전년보다 9만5000명(3.5%) 늘었고, 총인구 대비 비율도 0.2%포인트 상승했다.

 

경은숙 국가데이터처 인구총조사과장이 26일 세종시 정부세종청사에서 2025년 기준 이주배경인구 통계 결과를 브리핑하고 있다. 연합뉴스
경은숙 국가데이터처 인구총조사과장이 26일 세종시 정부세종청사에서 2025년 기준 이주배경인구 통계 결과를 브리핑하고 있다. 연합뉴스

이주배경인구는 본인 또는 부모 중 적어도 한 명이 외국에서 이주한 배경을 가진 사람이다. 외국인뿐 아니라 이민자 2세, 사할린 동포, 북한이탈주민과 자녀 등 내국인도 포함된다.

유형별로는 외국인이 210만9000명(75.1%)으로 가장 많았다. 이어 이민자 2세(39만7000명·14.1%), 귀화·인지자(25만6000명·9.1%), 기타(4만7000명·1.7%) 순이었다.

연령별로는 30대(66만7000명·23.7%)가 가장 많았고, 20대(60만7000명·21.6%), 40대(43만9000명·15.6%)가 뒤를 이었다. 생산연령인구(15~64세) 비중은 81.9%로 총인구(69.2%)보다 12.7%포인트 높았다. 반면 65세 이상 고령 인구 비중은 5.8%로 총인구(20.7%)보다 14.9%포인트 낮았다. 총인구 대비 이주배경인구 비율은 20대 10.0%, 30대 9.5%로, 20~30대 10명 중 1명꼴로 나타났다.

지역별로는 이주배경인구의 56.0%(157만3000명)가 수도권에 거주했다. 총인구 대비 비율은 조선업이 밀집한 전남 영암군(22.7%), 충북 음성군(20.3%)에서 높았다. 전체 인구에서 이주배경인구가 차지하는 비율이 10% 이상인 시·군·구도 21곳으로 조사됐다.

경은숙 인구총조사과장은 “(20∼30대 연령층의) 이주 이유를 보면 주로 유학과 연수가 많다”며 “제조업과 건설업 등에서는 이주배경인구가 많은 일자리를 감당하고 있다”고 설명했다.


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