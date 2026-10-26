영진전문대, 학사학위 전공심화 운영진단서 평가 대상 전 학과 ‘S등급’

대구 영진전문대학교는 한국전문대학교육협의회가 최근 발표한 ‘2025학년도 학사학위 전공심화과정 운영진단’에서 평가 대상 8개 학과 모두 90점 이상을 기록하며 최고 등급인 S등급을 획득했다고 26일 밝혔다.

대학은 △학생 1인당 실험실습비 지원금액 △학생 등록금 대비 장학금 비율 △교과목 편성 학점의 적절성 등 3개 핵심 진단항목에서 평가 대상 전 학과가 만점을 기록했다. 실무교육을 위한 아낌없는 투자와 학생 지원, 교육과정 편성 측면에서 고르게 최우수 평가를 받은 결과다.

학과별로는 1년 과정인 유아교육학과가 96.5점으로 가장 높은 점수를 받았다. 2년 과정에서는 기계공학과가 95.6점으로 최고점을 기록한 데 이어 경영학과(94.7점), 전기공학과(93.7점), 사회복지학과(93.5점), 전자정보통신공학과(93.2점), 군사학과(92.7점) 등이 뒤를 이었다. 1년 과정인 컴퓨터정보공학과도 92.1점을 기록하는 등 평가 대상 전 학과가 90점을 웃돌았다.

학사학위 전공심화과정은 전문대학 졸업(예정)자에게 실무 중심의 심화교육을 제공해 일반 대학과 동등한 학사학위를 취득할 수 있도록 한 제도다. 전문대 2년제 졸업자는 2년, 3년제 졸업자는 1년의 과정을 이수하면 학사학위를 받을 수 있어 직장과 학업을 연계한 평생학습모델로 꼽힌다.

2010학년도 7개 학과로 전공심화과정을 시작한 대학은 운영 규모를 꾸준히 확대해 오고 있다. 2027학년도에는 변화하는 평생교육 수요에 발맞춰 2년 과정 주간반인 ‘웰니스평생교육학과’(15명)를 신설하는 등 총 13개 학과에서 395명의 신입생을 모집할 계획이다.

최재영 총장은 “디지털 중심으로 급변하는 산업사회에 발맞춰 실무 중심의 고등직업교육을 한층 강화하고 있다”며 “앞으로도 사회적 학습 수요에 부응하는 고품질 전공심화과정을 운영해 학생들의 교육 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

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