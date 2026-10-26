선관위 특검, 28일 올림픽공원서 투표지 공개검증

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 선거관리위원회 특별검사팀(특검 이태한)이 잠실 올림픽공원에서 투표지 공개검증을 실시한다.

특검팀은 28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 송파구 투표지 약 247만장, 현장 폐쇄회로(CC)TV 등 물품에 대해 검증한다고 26일 밝혔다. 이번 공개검증은 서울경찰청·중앙선관위·한국체육산업 등 관계기관 협조를 받아 진행된다. 특검팀은 이번 검증이 중앙선관위와 송파구 선관위의 의결을 거쳤으며, 각 지역선관위도 특검의 임의검증에 동의하고 필요한 절차에 협조하기로 결정했다고 했다.

과천 중앙선거관리위원회 모습. 연합뉴스

특검팀은 검증을 통해 투표지의 증감 및 위조 여부 등 무결성과 투·개표에 사용된 각종 장비와 서류에 오류가 없었는지 집중 점검할 예정이다.



구체적으로 물품 보관 장소의 CCTV를 확인해 외부 침입 여부를 파악하고, 투표지 수량·기표·인쇄 상태를 일차적으로 확인해 그 과정에서 발견된 이상투표지를 별도 분류한 후 2차적으로 정밀감정할 계획이다. 또한 투표지 분류기 등 사용된 장비의 해킹 여부 등 오류 가능성도 살펴본다.



특검팀은 소속 검사, 특검보 등 110명 이상의 가용인력을 모두 투입하겠다는 방침이다.



경찰청 및 국립과학수사연구원 인력과 장비, 투표지 수량 확인을 보조하는 선관위 인력도 약 500명 지원받기로 했다. 다만 선관위 측은 투표지 개수 확인을 보조하는 것 외에는 관여하지 않고 전체 검증은 특검만 진행한다.



아울러 국정조사 권한이 있는 국회가 선정한 참관단, 여야 국회의원 등 100명가량, 50명 이상의 언론인이 절차를 지켜보도록 조치할 계획이다.



특검팀은 이번 검증이 수사 활동의 일환이며 공직선거법상 재검표가 아니라고 강조했다. 재검표는 선거 결과에 이의가 있을 때 실시된다.



특검팀 관계자는 “이번 검증을 통해 특검법상 수사 대상인 투표용지 부족 등 각종 의혹에 대해 철저히 수사함으로써 공직선거의 공정성과 선거관리 업무에 관한 국민적 의혹을 해소하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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