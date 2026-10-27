제주 공영주차료 상업지역 ↑ 주거지역 ↓

제주도가 공영주차장 주차요금을 지역별 주차 수요에 따라 최대 40% 인상하거나 인하하는 방안을 추진한다.



26일 도에 따르면 현행 동지역과 읍·면지역으로 구분한 공영주차장 요금체계를 3개 등급으로 세분화하는 개선안을 마련한 도는 28일 설문대여성문화센터에서 공청회를 개최한다. 개선안은 주차 수요가 많은 도심 상업지역의 요금을 올려 주차 회전율을 높이고, 상대적으로 수요가 적은 주거지역은 요금을 낮춰 공영주차장 이용을 활성화하는 것이 핵심이다.



이를 위해 주차 수요가 많은 제주시 이도2동과 노형동, 연동, 오라동의 상업지역 중 일부를 1급지로, 나머지 동지역 상업지역과 준주거지역을 2급지로 구분한다. 동지역 주거지역과 읍·면지역 등은 3급지로 분류한다.



이 가운데 3급지는 91곳, 6590면으로 전체의 62.4%를 차지하며, 기본요금이 현행보다 40% 인하된다. 1급지는 15곳, 1084면으로 전체의 10.3%를 차지하며, 기본요금이 40% 인상된다. 나머지 2급지 38곳, 2880면(27.3%)은 현행 요금이 유지된다.



1급지는 최초 무료 주차 30분을 초과하면 1400원을 부과하고 이후 15분마다 700원을 추가한다. 현재 최초 30분 초과 시 1000원, 이후 15분마다 500원인 요금보다 40% 오른다. 2급지는 최초 30분 초과 시 1000원, 이후 15분마다 500원으로 현행 요금이 유지된다. 3급지는 최초 30분 초과 시 600원, 이후 15분마다 300원을 부과한다.



차고지증명용 1년 정기주차요금은 1급지 60만원, 2급지 45만원, 3급지 33만원으로 차등 적용한다.

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