한국공항공사, ‘대한민국 SNS대상’ 최우수상 수상

한국공항공사가 26일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제16회 2026 대한민국 SNS대상’ 시상식에서 공공부문 공사 분야 최우수상을 수상했다.
‘대한민국 SNS대상’은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 시상식으로 올해는 200여 개 참여 기관의 사회관계망서비스(SNS) 활용 성과에 대한 정량평가, 전문가 심사와 국민이 직접 참여하는 사용자 투표 등을 겨처 우수기관을 선정했다.
공사는 유튜브·인스타그램·블로그 등 공식 SNS 채널을 운영하며 공항 이용정보와 항공 안전, 공항 현장의 다양한 이야기를 담은 콘텐츠 약 240개를 제작해 국민 눈높이에 맞춘 활발한 소통 활동을 펼쳐왔다.
특히 전국 공항 직원들이 직접 콘텐츠를 기획·제작하는 ‘KAC특파원’을 운영해 생생한 현장 정보를 전달했다. 또 외국인 인플루언서가 지방공항을 통해 경험하는 지역 여행지 소개 콘텐츠인 ‘슬기로운 공항생활’을 선보이는 등 공항과 지역 관광·문화를 활성화하기 위한 노력이 성과로 이어졌다.
김원준 한국공항공사 사장은 “이번 수상을 계기로 SNS 사용자의 관심과 수요를 반영한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고, 국민의 목소리에 귀 기울이는 양방향 소통을 확대해 나가겠다”고 말했다.
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