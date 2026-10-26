한국공항공사, ‘대한민국 SNS대상’ 최우수상 수상

한국공항공사가 26일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제16회 2026 대한민국 SNS대상’ 시상식에서 공공부문 공사 분야 최우수상을 수상했다.

‘대한민국 SNS대상’은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 시상식으로 올해는 200여 개 참여 기관의 사회관계망서비스(SNS) 활용 성과에 대한 정량평가, 전문가 심사와 국민이 직접 참여하는 사용자 투표 등을 겨처 우수기관을 선정했다.

26일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘제16회 2026 대한민국 SNS대상’ 시상식에서 장지익 한국공항공사 홍보실장(오른쪽)이 공공부문 최우수상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

공사는 유튜브·인스타그램·블로그 등 공식 SNS 채널을 운영하며 공항 이용정보와 항공 안전, 공항 현장의 다양한 이야기를 담은 콘텐츠 약 240개를 제작해 국민 눈높이에 맞춘 활발한 소통 활동을 펼쳐왔다.

특히 전국 공항 직원들이 직접 콘텐츠를 기획·제작하는 ‘KAC특파원’을 운영해 생생한 현장 정보를 전달했다. 또 외국인 인플루언서가 지방공항을 통해 경험하는 지역 여행지 소개 콘텐츠인 ‘슬기로운 공항생활’을 선보이는 등 공항과 지역 관광·문화를 활성화하기 위한 노력이 성과로 이어졌다.

김원준 한국공항공사 사장은 “이번 수상을 계기로 SNS 사용자의 관심과 수요를 반영한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고, 국민의 목소리에 귀 기울이는 양방향 소통을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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