김덕현 연천군수, 접경지역시장·군수協 신임 회장 선출

김덕현 연천군수가 접경지역 10개 시군을 대표하는 ‘접경지역 시장·군수협의회’ 신임 회장으로 선출됐다.

김 군수는 26일 강원 양구군 평생학습관에서 열린 접경지역 시장·군수협의회 정기회의에서 제14대 협의회장으로 뽑혔다. 협의회장 임기는 2년으로 2028년 6월까지 협의회를 이끌게 된다.

2008년 3월 출범한 접경지역 시장·군수협의회는 경기도 3개 시군(파주시·김포시·연천군), 인천광역시 2개 군(강화군·옹진군), 강원특별자치도 5개 군(철원군·화천군·양구군·인제군·고성군) 등 총 10개 지자체장으로 구성돼 있다. 협의회는 접경지역의 공동 발전과 주민 삶의 질 향상을 위해 군사시설보호구역 등 각종 규제 완화, 지역경제 활성화, 정부 정책 건의 및 지자체 간 교류·협력 등 다양한 공동 현안에 대응하고 있다.

김덕현 군수는 이번 회장 선출을 계기로 접경지역이 공통으로 겪고 있는 군사시설 및 수도권 관련 중첩규제, 인구감소, 지역경제 침체 등 구조적인 문제를 해결하기 위해 회원 시군 간 협력을 대폭 강화하겠다고 강조했다.

김덕현 연천군수가 26일 강원 양구군 평생학습관에서 열린 접경지역 시장·군수협의회 정기회의에서 제14대 협의회장으로 뽑혔다.

김 군수는 “접경지역은 지난 70여 년간 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내해 온 지역으로 이제는 그 희생에 걸맞은 특별한 보상이 이뤄져야 할 때”라며 “접경지역이 더 이상 규제와 희생의 공간에 머무르지 않고 새로운 성장과 기회의 공간으로 거듭날 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

중앙정부와 국회에 실질적인 제도개선과 지원 확대를 적극적으로 건의한다는 방침이다.

김덕현 군수는 “접경지역의 발전은 단순히 특정 지역의 문제가 아니라 국가균형발전과 대한민국의 미래를 위한 핵심 과제”라며 “중앙정부와 국회의 실질적인 정책 지원을 이끌어 내는 등 접경지역의 새로운 도약과 공동 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

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