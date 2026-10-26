알리바바 플랫폼 통한 한국 브랜드 거래…국내 생산유발효과 14조원 추산

알리바바그룹 산하 플랫폼을 통한 한국 브랜드의 해외 판매가 국내에서 약 14조원의 생산유발효과를 낸 것으로 추산되는 연구결과가 나왔다.

알리바바그룹은 26일 한양대 최성진 교수가 발표한 ‘글로벌 플랫폼의 한국 경제 기여 효과 분석: 알리바바의 사례’을 공개했다.

연구에 따르면 지난해 타오바오·티몰에서 한국 등록 브랜드가 중국 소비자에게 판매한 거래의 국내 생산유발효과는 약 14조1700억원으로 추정됐다. 부가가치유발효과는 약 5조600억원, 취업유발효과는 약 4만2300명이다.

이 기간 한국 등록 브랜드의 중국 소비자 대상 거래액은 약 7조1000억원으로 집계됐다. 해외 유통·서비스 마진 등을 제외한 한국 귀속 매출은 약 5조4300억원으로 추정됐다.

기업들의 실제 수출 사례도 제시됐다. 삼양식품은 2023년 8월 티몰 글로벌에 입점한 뒤 2025년까지 해당 채널 매출이 연평균 약 50% 성장했다. 한국에서 생산한 제품을 중국에 판매하면서 국내 생산과 수출 확대에도 연결됐다는 설명이다.

중소기업들은 알리바바닷컴을 활용해 해외 바이어를 확보하고 있다. K팝 앨범과 굿즈를 판매하는 엠브이픽인터내셔널은 2024년 입점 이후 중남미 지역 바이어와 거래를 시작했고, 지난해 전체 매출 약 13억원 중 25%가 알리바바닷컴에서 발생했다.

국내에서는 알리익스프레스 K-베뉴가 중소 셀러 판로 확대를 지원하고 있다. 식품 유통기업 더프레시는 지난해 4월 입점 이후 초기 월 100만~600만원 수준이던 거래액이 월평균 1억~2억원대로 늘었다. 동남아 시장에서는 라자다를 통해 한국 브랜드 308개가 지난해 6개국에서 약 5500억원의 거래액을 기록했다. 여행 플랫폼 플리기에서 한국 여행상품을 예약한 이용자도 지난해 전년 대비 약 20% 증가한 것으로 나타났다.

최 교수는 “글로벌 온라인 플랫폼을 통한 한국 브랜드의 해외 판매는 국내 브랜드의 수출 기회를 넓히는 동시에 원자재 공급업체,포장재 생산업체, 물류 서비스 업체 등 국내 관련 산업에도 새로운 수요를 만들어 낼 수 있다”고 설명했다.

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