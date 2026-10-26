고개 숙인 스마트폰 사용 습관, 목 건강 위협…거북목·목디스크 주의

거북목과 목디스크는 서로 다른 상태인 만큼 증상을 구분하고 생활 습관을 개선하는 것이 중요하다. 게티이미지뱅크

스마트폰과 컴퓨터를 사용하는 시간이 길어지면서 목과 어깨 통증을 호소하는 사람도 늘고 있다.

화면을 내려다보거나 턱을 앞으로 내미는 자세를 장시간 반복하면 목 주변 근육에 부담이 쌓여 뒷목 결림과 통증 등이 나타날 수 있다.

거북목과 목디스크는 서로 다른 상태인 만큼 증상을 구분하고 생활 습관을 개선하는 것이 중요하다.

◆ 고개 숙인 자세·높은 베개…목 주변 부담 키워

26일 의료계에 따르면 목 건강을 해치는 대표적인 습관은 화면을 내려다보는 자세다. 스마트폰이나 모니터가 눈높이보다 낮으면 머리가 어깨보다 앞으로 빠지고, 목 뒤 근육은 머리를 지탱하기 위해 지속해서 긴장한다.

장시간 노트북을 사용하는 직장인이나 고개를 숙여 공부하는 학생들이 특히 주의해야 한다.

잠자는 습관도 영향을 준다. 지나치게 높은 베개는 목을 과도하게 굽히고, 엎드려 자는 자세는 목을 한쪽으로 비튼 상태를 오래 유지하게 만든다. 턱을 괴거나 운전 중 고개를 앞으로 내미는 습관도 목 주변 조직에 부담을 줄 수 있다.

목 건강을 해치는 대표적인 습관은 화면을 내려다보는 자세다. 스마트폰이나 모니터가 눈높이보다 낮으면 머리가 어깨보다 앞으로 빠지고, 목 뒤 근육은 머리를 지탱하기 위해 지속해서 긴장한다. 다음은 목디스크 유형. 게티이미지뱅크

거북목은 머리가 몸통보다 앞으로 빠져나온 자세를 말한다. 머리가 앞으로 나올수록 목과 어깨 주변 근육은 머리의 무게를 지탱하기 위해 더 많은 힘을 사용한다.

이러한 부담이 장시간 지속되면 근육의 긴장과 피로가 누적돼 뒷목이 뻣뻣해지거나 어깨가 결리고 두통이 동반되기도 한다.

목디스크는 목뼈 사이에서 충격을 흡수하는 추간판이 돌출되거나 탈출해 주변 신경을 자극하는 질환이다. 추간판은 나이가 들면서 수분과 탄력이 감소하고 조직이 약해진다. 이러한 퇴행성 변화에 반복적인 부담이나 외상 등이 영향을 미칠 수 있다.

◆ 팔·손 저림과 근력 저하 동반하면 목디스크 의심

거북목은 주로 근육의 긴장과 피로에 따른 불편감이 나타나는 반면, 목디스크로 신경근이 압박되면 목 통증이 어깨와 팔, 손가락까지 뻗치거나 저림, 감각 저하, 근력 약화 등이 동반될 수 있다.

거북목을 오래 방치한다고 반드시 목디스크로 진행하는 것은 아니다. 거북목 자체가 디스크 손상을 의미하지는 않지만, 잘못된 자세가 장기간 반복되면 경추 주변 조직에 부담을 주고 기존 통증을 악화시키는 요인이 될 수 있다.

연세스타병원 차경호 원장(신경외과 전문의)은 “목 통증과 함께 팔로 뻗치는 통증이나 손끝 저림이 반복된다면 단순한 근육 긴장으로만 생각해서는 안 된다”며 “특히 팔이나 손의 힘이 약해진다면 신경 압박 여부를 확인하고 치료 방향을 결정하는 것이 중요하다”고 설명했다.

거북목으로 인한 불편감은 자세 교정과 운동치료를 통해 목과 어깨 근육의 긴장을 줄이고 근육 기능을 회복하는 것이 기본이다. 증상에 따라 물리치료나 도수치료를 병행할 수 있다.

목 통증과 함께 팔로 뻗치는 통증이나 손끝 저림이 반복된다면 단순한 근육 긴장으로만 생각해서는 안 된다고 전문가는 조언한다.

목디스크는 신경 압박 정도와 증상에 따라 치료 방향을 결정한다. 초기에는 약물치료와 물리치료, 운동치료 등 보존적 치료로 통증과 염증을 조절하며 경과를 살펴볼 수 있다.

통증이 심하거나 지속되면 신경차단술 등 주사치료를 고려할 수 있으며, 상당수 환자는 수 주에서 수개월에 걸친 비수술적 치료로 호전된다.

충분한 치료에도 심한 통증이 지속되거나 손동작이 둔해지고 팔다리의 근력 저하가 진행된다면 척수 압박 가능성이 있어 신속한 진료가 필요하다. 수술이 필요한 경우 신경 압박 상태와 경추 구조에 따라 유합술이나 인공디스크 치환술 등을 고려한다.

◆ 모니터 높이 조절하고 주기적으로 움직여야

목 건강을 지키려면 생활환경과 자세부터 점검해야 한다. 모니터는 고개를 깊이 숙이지 않아도 볼 수 있는 높이로 조절하고, 노트북은 거치대와 별도 키보드를 활용하는 것이 좋다.

스마트폰은 팔을 받쳐 눈높이에 가깝게 들고, 베개는 누웠을 때 목이 과도하게 굽거나 젖혀지지 않는 높이를 선택한다. 장시간 앉아 있다면 30~60분마다 자세를 바꾸고 가볍게 움직이는 것도 도움이 된다.

차경호 원장은 “목디스크 예방을 위해서는 특정 자세를 억지로 유지하기보다 일상에서 목에 가해지는 부담을 줄이는 습관이 중요하다”며 “이미 통증이 발생했다면 목을 강하게 꺾거나 무리하게 돌리는 스트레칭은 피하고, 증상이 반복된다면 정확한 원인을 확인해야 한다”고 조언했다

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