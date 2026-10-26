‘춤췄다고 영업정지’ 당한 부산 인디 공연장 오방가르드, 2개월 만에 재개장

부산 인디 공연장 오방가르드가 관객의 춤을 이유로 영업정지 처분을 받은 지 두 달 만에 다시 문을 열었다. 이번 사태를 계기로 소규모 라이브 공연장의 낡은 규제를 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

26일 지역 음악계에 따르면 부산 남구에 있는 오방가르드가 2개월간의 영업정지 처분을 마치고 지난 25일 운영을 재개했다. 평일에는 국내외 인디 음악을 소개하는 뮤직펍 형태로 운영하고, 주말에는 다양한 장르의 기획공연과 지역 아티스트들의 라이브 공연을 선보일 예정이다.

오방가르드는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “그동안 걱정해 주시고 응원해 주신 관객과 기획자, 뮤지션 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “영업정지 기간 오방가르드가 어떤 공간이어야 할지, 앞으로 어떻게 운영해 나갈지 고민하는 시간을 가졌다”고 밝혔다.

이번 사태는 일반음식점으로 등록된 소규모 공연장에서 음악에 맞춰 춤을 추는 행위까지 규제 대상이 될 수 있다는 점이 논란을 불러왔다. 오방가르드는 지난 8월 관객들이 탁자와 의자를 치우고 서서 춤을 추며 공연을 관람했다는 이유로 식품위생법 시행규칙 위반에 따른 영업정지 2개월 처분을 받았다.

부산 인디 음악계의 상징적 공간인 오방가르드가 영업을 중단하자 공연계는 물론 정치권에서도 현행 규제가 소규모 라이브 공연의 현실을 반영하지 못한다는 지적이 잇따랐다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 “춤은 음악에 대한 자연스러운 반응이자 음악을 즐기는 인류의 보편적 방식”이라며 “관련 법령을 개정하거나 새로운 공연장 개념을 마련해 문제를 해결해야 한다”고 강조했다.

국회에서도 제도 개선 움직임이 이어졌다. 더불어민주당 박홍배 의원과 국민의힘 박수영 의원은 소규모 인디 공연장에서 관객의 호응 행위를 보장하는 내용의 이른바 ‘오방가르드 사태 방지법’을 각각 발의했다. 인디 음악계 창작자 18팀은 오방가르드를 지지하고 연대하는 의미를 담은 앨범 ‘공범들’을 발매하기도 했다.

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