인피니그루·피맥스, 금융사기 예방과 마음건강 관리 결합 솔루션 개발

디지털범죄 사회안전망 서비스 기업 인피니그루와 의료 인공지능(AI) 전문기업 피맥스가 금융사기 예방과 마음건강 관리를 결합한 디지털 웰니스 사업에 협력한다.

인피니그루 제공

양사는 전략적 업무협약을 체결하고 금융사기 위험 탐지부터 사전 예방, 피해자의 심리적 회복까지 아우르는 통합 솔루션 개발을 추진한다고 26일 밝혔다.

협력의 핵심은 피맥스의 디지털 피노타이핑(이용자 행동 패턴 기반 인지,심리 상태 분석) 기술과 인피니그루의 디지털 행동 이상탐지 기술 연계다.

양사는 외부의 비정상적인 개입이나 심리적 압박 등으로 나타나는 심리 상태 변화와 모바일 기기 이용 행동의 미세한 변화를 함께 분석해 사기 위험을 조기에 탐지하는 융합 솔루션을 개발할 계획이다.

이용자 대상 제휴 혜택도 마련한다. 인피니그루의 금융사기 예방 서비스 ‘시티즌코난’ 회원에게 피맥스의 마음건강 솔루션 ‘inCare(인케어)’ 무료 이용권을 제공하는 이벤트를 진행할 예정이다.

양사는 향후 고령층과 디지털 취약계층의 금융 안전 및 정신건강 보호를 목표로 정부 국책과제, 지방자치단체의 취약계층 안전망 사업, 금융사 대상 기업 간 거래(B2B) 솔루션 공급 등 협력을 확대할 방침이다.

인피니그루 관계자는 “금융사기의 본질은 기술적 허점뿐만 아니라 피해자의 심리적 약점을 공략하는 데 있다”며 “사전 위험 탐지·예방 중심의 ‘피해자 중심 디지털 웰니스’ 모델을 차근차근 정립해 나갈 것”이라고 밝혔다.

피맥스 관계자는 “디지털 피노타이핑 기술을 금융 보안 및 사회적 안전망 분야로 확장 적용하기 위한 상호 협업의 첫걸음”이라며 “양사 기술 시너지를 극대화한 혁신적 융합 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

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