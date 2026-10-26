전주김장문화축제, 11월 27~29일 개최

전북 전주산 농산물로 김장고 이웃과 나눔을 실천하는 ‘제8회 맛과 멋을 버무린 2026 전주김장문화축제’가 다음 달 27일부터 29일까지 사흘간 전주월드컵경기장 만남의 광장(P12주차장)에서 열린다. 김장체험과 김장나눔, 농산물 직거래 장터 등 다양한 프로그램이 마련되며, 올해부터 김장 세트 수령 방식이 비대면 드라이브스루에서 현장 수령으로 바뀐다.

전주김장문화축제에서 전주시여성단체협의회 회원들이 김장 김치를 비닐 봉지에 담고 있다. 전주시 제공

재단법인 전주푸드통합지원센터는 축제 참여 시민과 기관·단체를 선착순 모집한다고 26일 밝혔다. 개막식은 28일 열리며, 사랑의 김장 나눔과 김장 체험을 비롯해 문화 공연, 김장 문화 홍보부스, 먹거리부스 등도 운영한다.

김장 세트는 절임 배추 7㎏과 김칫소 3㎏으로 구성되며, 배추와 고춧가루 등 주요 재료는 전주산 농산물을 우선 사용하고 부족한 품목은 도내 로컬푸드로 채운다. 구매자에게는 행사장 직거래 장터와 먹거리 부스에서 사용할 수 있는 3000원 상당의 쿠폰도 제공한다.

예약은 세 가지 유형으로 진행한다. 가족 단위로 김치를 직접 버무리는 ‘일반 시민 현장 김장체험’, 기관·단체가 김장해 먹거리 취약계층에 전달하는 ‘기관·단체 전용 김장나눔’, 사전 예약한 김장 세트를 행사장에서 받아 가는 ‘김장 세트 현장 수령’이다.

참여 신청은 전주푸드마켓 누리집에서 할 수 있다. 전주푸드통합지원센터는 현장 수령 방식으로 바꿔 시민들이 김장 세트를 받는 동시에 축제와 직거래 장터도 즐길 수 있도록 할 계획이다.

전주푸드통합지원센터 관계자는 “이번 축제는 지역에서 키운 농산물로 우리 고유의 김장 문화를 체험하고 이웃과 따뜻한 정을 나누는 자리가 될 것”이라며 “많은 시민이 가족과 함께 김장의 즐거움을 느끼고 건강한 지역 농산물을 즐기길 바란다”고 말했다.

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