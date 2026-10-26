강명수 전남광주시 초대 산업경제부시장 취임… “산업 대전환 주력”

강명수 전남광주통합특별시 초대 산업경제부시장이 26일 취임식을 갖고 기존 전통 제조업과 첨단 산업을 융합하는 ‘산업 대전환’을 통해 지역 경제 성장과 일자리 창출을 이끌겠다고 밝혔다.

전남광주통합특별시는 이날 동부청사 이순신강당에서 민형배 전남광주특별시장을 비롯해 동부권 시·군 단체장, 실·국장, 공직자 등 300여 명이 참석한 가운데 강 부시장의 취임식을 개최했다.

강명수 전남광주통합특별시 초대 산업경제부시장 취임식. 전남광주시 제공

강 부시장은 취임사에서 산업경제 정책의 3대 실천 원칙으로 △산업 현장 및 민생경제의 실효적 해법 모색 △기업 유치와 성장을 위한 최적의 산업 생태계 조성 △산업 성장을 양질의 일자리와 시민 삶의 활력으로 연결하는 선순환 구조 구축을 제시했다.

이어 강 부시장은 "에너지·철강·석유화학·우주항공·조선 등 기존 제조 기반에 인공지능(AI)·반도체·모빌리티 중심의 첨단 인프라를 융합하는 산업 대전환의 기회를 맞이했다"며 "산업통상자원부와 산업 현장에서 쌓은 정책 경험을 바탕으로 용지와 전력, 맞춤형 인프라를 연계한 파격적인 투자 유치 환경을 조성하겠다"고 강조했다.

민형배 시장은 격려사에서 “동부권은 석유화학과 철강, 항만을 중심으로 대한민국 산업 성장에 핵심 역할을 해온 지역”이라며 “주력산업에 AI와 신기술을 결합하고 이차전지 등 신산업을 육성해 산업 변화를 주도해야 한다”고 말했다.

강 부시장은 산업통상자원부 등 정부 부처 주요 직책을 거쳐 한국표준협회 회장을 역임한 산업·통상 분야 전문가다. 취임식을 마친 강 부시장은 지역 언론사 방문을 시작으로 시정 운영 방향과 산업경제 비전을 공유하며 현장 중심 행보에 나섰다.

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