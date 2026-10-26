김혜경 여사 ‘황제골프’ 의혹에 與 “황당무계한 소설”

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 유명 프로골퍼를 대동하고 골프를 쳤다는 의혹과 관련해 더불어민주당이 “황당무계한 소설”이라고 반발했다.

민주당 이주희 원내대변인은 이날 배포한 논평에서 “태릉CC는 국군복지단이 운영하지만, 민간인도 예약해 이용할 수 있는 골프장”이라며 “일반 국민도 예약할 수 있는 시설을 이용한 것을 ‘군 시설 사적 이용’이라 부르는 것은 어불성설”이라고 반박했다.

국민의힘 주진우 의원이 공개한 지난 20일 김혜경 여사의 골프 라운딩 모습. 주 의원 페이스북 캡처

이 원내대변인은 “대통령 전용 클럽하우스라는 주장도 황당하기 그지없다”면서 “세계적인 프로골퍼는 누구이며 수천만원짜리 황제 레슨의 증거는 무엇이냐. 자극적인 수식어를 덧칠한다고 의혹이 사실이 되지는 않는다”고 목소리를 높였다.

이 원내대변인은 “이 황당무계한 소설은 누가 쓴 것이냐”며 “확인되지 않은 의혹을 사실처럼 공표해 남의 명예를 훼손하는 것이야말로 범죄”라고 비판했다. 이 원내대변인은 이어 “민주당은 상습적인 허위사실 공표를 더는 좌시하지 않겠다”며 “법적 조치를 포함한 모든 수단으로 책임을 엄중하게 묻겠다”고 강조했다.

앞서 국민의힘 주진우 의원은 이날 페이스북을 통해 “10월20일 김 여사는 유명 프로골퍼를 대동하고 황제골프를 쳤다”며 “태릉CC에서 프로 골퍼로부터 황제 레슨을 받으며 3인 골프를 즐기고, 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다”고 주장했다. 주 의원은 “그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다. 부천 소방관 영결식 바로 다음 날”이라며 시점도 문제 삼았다.

주 의원은 “세계적인 프로 골퍼와의 필드 레슨은 수천만원의 비용이 든다”며 “이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄”라고 지적했다. 그는 “영상과 증거를 확보했다”며 골프장 사진 일부도 공개했다.

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