서울랜드, 31일 온 가족 참여 ‘할로윈 파티’ 개최

사진=서울랜드 제공

서울랜드가 가족 단위 방문객이 참여할 수 있는 할로윈데이 파티를 마련한다.

서울랜드는 오는 10월 31일, 할로윈 데이를 맞아 온 가족이 함께 즐기는 할로윈 파티를 선보인다. 할로윈 코스튬 특별할인과 더불어 서울랜드 귀신 캐릭터들과 함께하는 참여형 이벤트부터 할로윈과 크리스마스를 모두 느낄 수 있는 포토존, DJ 고스트 파티까지 다양한 할로윈 콘텐츠를 운영한다.

특히 할로윈 코스튬을 하고 방문하는 고객은 파크이용권 오후권(4시 이후 입장)을 할인된 가격에 구입할 수 있다. 할인 혜택은 귀신 메이크업이나 페이스페인팅, 가면 또는 귀신 콘셉트 코스튬 착용 고객을 대상으로 적용된다.

또한 이날은 서울랜드의 귀신 캐릭터들이 등장해 관람객들과 만난다. 저승사자와 구미호 등 친숙한 한국의 귀신부터 마녀와 드라큘라 등 글로벌 고스트까지 함께해 축제 분위기를 더한다. 아이들은 자신만의 할로윈 복장으로 귀신들과 어울리고, 직접 노래하거나 이야기 속 주인공이 되어 움직이며 행사에 참여할 수 있다. 관람객들은 서울랜드의 ‘고스트 댄서크루'와 함께 K-POP 음악에 맞춰 랜덤플레이댄스를 출 수 있으며, '귀신 노래자랑'에서는 귀신 진행자와 함께 직접 무대에 올라 노래를 부를 수 있다.

어둠이 내리기 시작하면 서울랜드 곳곳에서 귀신이 등장한다. 서울랜드 어딘가에서 나타나는 귀신들과 함께 할로윈 인증샷을 찍을 수 있는 '신출귀몰 귀신 포토'가 진행된다. 곳곳에 나타난 귀신들과 함께 포즈를 취하며 할로윈 기념사진을 촬영할 수 있다. 또한 ‘귀신 장난전화’는 관람객이 직접 참여하는 프로그램이다. ‘귀신에게 장난전화를 걸면 실제 귀신이 나를 잡으러 온다’는 설정으로, 참가자는 귀신과 통화하고 현장에 등장한 귀신을 피해 움직이며 이야기를 완성한다.

할로윈 밤의 하이라이트는 '구미호의 고스트파티'와 함께 진행되는 '슈퍼 미러볼 DJ 고스트파티'다. 서울랜드 귀신들이 마련한 무대와 함께 아이부터 어른까지 온 가족이 즐길 수 있는 DJ 고스트 파티가 열린다. 어린이들이 즐길 수 있는 동요에서부터 K-POP까지 다양한 음악이 이어지며, 초대형 미러볼 아래에서 관람객이 함께 춤추는 방식으로 진행된다. 특히 고스트파티 시간에는 할로윈 불꽃놀이도 펼쳐져 행사를 마무리한다.

한편 서울랜드에는 할로윈과 크리스마스 분위기를 동시에 즐길 수 있는 포토존과 크리스마스 마켓도 마련돼 있다. 크리스마스365타운에서는 조명과 오너먼트로 꾸민 크리스마스트리 옆에 8m 규모의 초대형 고스트 벌룬이 설치됐다. ‘산타를 먹어버린 유령’이라는 설정에 맞춰 유령 아래로 산타의 두 발이 삐죽 튀어나온 모습으로 연출했다. 트리와 고스트 벌룬을 배경으로 사진을 촬영할 수 있다. 호박 장식으로 꾸며진 ‘펌킨하우스’ 역시 할로윈 테마의 포토존이다. 미처 할로윈 분장을 준비하지 못한 관람객도 현장에 마련된 의상과 소품으로 할로윈 분장을 하고 사진을 촬영할 수 있다.

트리 주변으로 펼쳐지는 크리스마스 마켓에서는 크리스마스 장식과 소품, 선물용 상품 등을 만나볼 수 있다. 미니트리 만들기와 키링 꾸미기 등 체험형 상품과 간식도 마련돼 판매·체험 프로그램을 함께 운영한다.

서울랜드는 가을을 맞아 다양한 할인도 마련했다. KB국민카드와 BC카드를 소지한 고객의 경우 파크이용 종일권을 동반 1인까지 할인 가격에 구매할 수 있다. 만 60세 이상 시니어의 경우 파크이용 종일권을 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 시니어 고객과 함께 동반한 어린이는 4인까지 할인 적용이 가능하다. 이 외에도 제휴카드나 멤버십, 생일자 할인, 미취학 아동을 위한 상시 할인 등 다양한 혜택이 제공된다. 서울랜드의 공연 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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