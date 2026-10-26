인천공항, 외국인에게 추천하는 한국여행 ‘영상 공모전’ 열어

인천공항공사가 ‘인천공항 여행 영상 공모전’을 연다.

인천국제공항공사는 외국인 방한 수요를 촉진하기 위해 11월 29일까지 5주간 ‘제6회 인천공항 여행 영상 공모전’을 개최한다고 26일 밝혔다.

인천공항 여행영상 공모전 포스터

올해 6회째를 맞는 이번 공모전의 주제는 ‘외국인에게 추천하는 나만의 한국여행’이다. 한국의 매력적인 여행지부터 로컬 맛집, 즐길 거리, 여행 팁 등 외국인 여행객에게 소개하고 싶은 한국 여행 이야기를 자유롭게 담아 제작하면 된다.

공모전은 국적에 관계없이 내 외국인 누구나 개인 또는 팀 단위로 참여할 수 있다. 출품 규격은 30초 이상 60초 이하 분량의 영상으로 외국인 시청자를 고려해 영어(음성 또는 자막)를 기본 언어로 사용해야 한다.

심사는 적합성, 완성도, 창의성, 전달력을 종합적으로 평가해 진행하며 최종 수상작 총 30편을 선정해 시상할 계획이다.

수상자에게는 △대상(1명) 아이패드 프로 13형, △최우수상(2명) 스탠바이미 2 등 총 760만원 상당의 경품을 제공한다.

참여 방법 등 보다 자세한 내용은 인천공항 공식 SNS 채널(인스타그램 @incheon_airport_travel)에서 확인할 수 있다.

공사는 정부의 외래 관광객 유치 확대 정책에 발맞춰 대한민국의 관문 공항으로서 방한 여행 수요를 촉진하고자 이번 공모전을 기획했다.

선정된 수상작은 인천공항 공식 SNS 채널에 게시하는 등 외국인 대상 방한 수요 촉진 마케팅에 활용할 계획이다.

이상용 인천국제공항공사 신사업본부장은 “이번 공모전을 통해 외국인들의 흥미를 사로잡을 수 있는 참신한 한국 여행 콘텐츠가 다양하게 발굴되기를 기대한다”며 “앞으로도 대한민국의 대표 관문공항으로서 더 많은 외국인 관광객이 한국을 찾을 수 있도록 다각적인 마케팅 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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