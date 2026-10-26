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이랜드뮤지엄, 이월드 83타워서 ‘위대한 농구선수 75인전’ 개최

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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이랜드뮤지엄은 내년 연말까지 대구 이월드 83타워에서 농구 관련 소장품을 활용한 ‘위대한 농구선수 75인전’을 연다고 26일 밝혔다. 경기도 판교와 부산에 이어 이랜드뮤지엄이 세 번째로 개최하는 농구 관련 전시다.

 

전시에선 마이클 조던 시리즈와 코비 브라이언트 컬렉션을 동시에 만나볼 수 있다. 특히 ‘미국프로농구(NBA) 75주년 기념 팀’에 선정된 선수를 비롯해 세계 농구 역사를 찬란하게 빛낸 전설적인 선수들의 귀중한 아카이브를 공개한다.

마이클 조던이 착용한 스니커즈. 이랜드뮤지엄 제공
마이클 조던이 착용한 스니커즈. 이랜드뮤지엄 제공

전시 공간은 테마별로 △더 고트(THE GOAT) △더 저지스(THE JERSEYS) △올스타(ALL-STAR) △더 빅맨(THE BIG MEN) △더 어워즈(THE AWARDS) △블랙 맘바(BLACK MAMBA) 등 총 6개 존으로 나눠 운영한다. 엄선된 총 100점의 희귀 소장품을 볼 수 있다.

 

대표 소장품으로는 마이클 조던이 6차례 우승을 거둔 역사적 시즌에 실제로 착용한 스니커즈를 비롯해, 코비 브라이언트가 최우수선수(MVP)를 차지한 시즌에 입은 실착 저지가 공개된다. 이와 함께 카림 압둘자바의 1975~1976 시즌 MVP 트로피, 1972년 NBA~ABA 올스타전 당시 오스카 로버트슨이 입었던 실착 저지 등 농구 역사상 시대를 풍미한 전설들의 발자취를 직접 확인할 수 있다.

 

이랜드뮤지엄 관계자는 “마이클 조던과 코비 브라이언트를 비롯해NBA를 빛낸 위대한 선수들의 유산을 한자리에서 만날 수 있는 전시"라며 "스포츠를 사랑하는 모든 관객에게 영감과 감동을 선사할 것”이라고 말했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

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