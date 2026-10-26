“AI 발전에 내 코딩 실력도 쓸모 없어졌다”…빌 게이츠, 향후 20년 ‘대혼란’ 경고

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 향후 20년이 AI 발전으로 인해 인류 역사상 가장 혼란스러운 시기가 될 것이라고 경고했다. 그는 이 기간 안에 AI와 인간형 로봇 휴머노이드가 육체·사무노동부터 발명까지 대체할 것으로 내다봤다.

사진=로이터연합뉴스

게이츠 창업자는 25일(현지시간) 영국 주간지 옵저버와의 인터뷰에서 “가장 똑똑한 존재가 재정의되고 있다”며 AI가 이 자리를 대체하고 있다고 말했다. 그는 AI의 발전을 두고 ‘진화적 사건’에 빗대며 “원숭이에서 인간으로 진화한 것처럼 지구상 생명체에 있어 단계가 바뀌는 변화”라고 강조했다.

이어 AI 덕에 향후 5년 정도는 수학자들의 전성기가 이어지겠지만, 향후 20년 안에 어떤 시점에서는 “AI가 수학적 발견, 생물학 시뮬레이션, 공학 설계 등에서 인간보다 우월해질 것이다. 우리는 역사상 매우 극적인 지점에 있다”고 선언했다.

IT업계를 선도해왔던 자신조차도 이미 AI에 뒤처졌다고 시인했다. 게이츠는 “지난해 말 때쯤 제가 13살 때부터 집착해오던 코딩 실력이 본질적으로 쓸모가 없어졌다는 것을 알게 됐다”며 이제는 인간이 세계 최고의 코딩 기술자가 될 수 없다고 했다.

AI가 노동 분야에서 인간의 거의 모든 역할을 대체할 것이라는 전망도 내놨다. 그는 AI가 발명과 사무직 업무에 필요한 능력을 대체하고, 휴머노이드가 육체노동까지 대신하게 될 것으로 내다봤다.

게이츠는 지난 22일 팟캐스트 디코더에 출연해서도 AI가 진정한 풍요를 만들어낼 것이지만, 향후 20년간은 “인류 역사상 가장 혼란스러운 시기가 될 것”이라고 예상했다. 그는 “나의 가장 큰 우려는 승자와 패자가 갈리고 수많은 혼란이 빚어지는 20년간의 전환기”라며 “대부분의 재화와 서비스에서 인간의 노동은 그 어떤 것도 필요하지 않게 될 것”이라고 경고했다.

그러면서 “AI가 더 잘하더라도 예술과 스포츠, 요리, 보육과 같은 활동은 인간 고유의 영역으로 남길 수 있다”며 이를 위한 정치권의 고민을 촉구하기도 했다.

게이츠는 AI가 창출하는 부의 일부를 실직자 보호에 사용해야 한다고 제안했다. 그는 옵저버 인터뷰에서 AI 이용에 세금을 부과해 실업과 재교육 등에 필요한 사회안전망 재원을 마련하는 방안을 거론했다. 구체적으로 AI가 처리하는 데이터 단위인 ‘토큰’에 과세하는 방식이 제시됐다.

기업이 인간을 로봇으로 대체해 이익을 늘려도 사회안전망을 뒷받침할 재원은 오히려 줄어들 수 있다는 우려에서다. 게이츠는 현재 기업의 유인 구조가 로봇을 고용하고 인간을 해고하는 방향으로 작동한다고 지적하며, AI 전환기가 정부의 대응 능력을 시험하게 될 것이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지