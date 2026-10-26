잠수교 오늘부터 차량 전면통제…'보행전용교'로 내년 개장

서울시는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 '한강 보행전용교' 조성을 위한 공사에 들어갔다.



반포대교 아래 위치한 잠수교는 1976년 한강 남북을 연결하는 차량 통행 교량으로 개통됐다.

26일 서울 잠수교가 '한강 보행전용교' 조성 공사를 위해 차량 통행이 전면 통제되고 있다. 연합뉴스

2008년에는 기존 왕복 4차로 중 2개 차로를 보행자와 자전거를 위한 공간으로 전환했으며, 최근에는 '차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'가 열리는 등 시민들이 한강을 즐기는 문화공간으로 활용돼 왔다.



이곳은 다른 한강 교량보다 수면에 가까워 강물과 주변 풍경은 물론 반포대교 달빛무지개분수까지 가까이에서 감상할 수 있는 장점이 있다.



시는 이런 특성을 살려 잠수교를 한강의 자연과 문화를 함께 즐기는 보행 공간으로 조성한다는 방침이다.



내년 8월까지 보행데크 확장과 포장 공사 등을 마무리하고 정식 개장해 다양한 문화행사를 즐길 수 있도록 한다.



보행전용교로 바뀌는 잠수교에는 한강을 더욱 가까이에서 감상할 수 있는 조망 공간 22곳이 새롭게 들어선다.



아울러 선박이 지나는 항로 구간 2곳에는 바닥 아래로 한강이 내려다보이는 '투명데크'를 설치한다.



발아래로 흐르는 한강 물결을 감상하며 기존 한강 교량에서는 느낄 수 없었던 색다른 경험을 제공할 계획이다.



이와 함께 잠수교 북단 지하보차도 구간까지 차도를 완전히 비우고 전면 보행 공간으로 전환한다.



그동안 차량 매연과 소음, 좁은 보행로로 인해 걷기 불편했던 접근로를 정비해 용산·이태원 일대에서 한강까지 보다 안전하고 쾌적하게 이동할 수 있도록 할 예정이다.



보행전용교 조성 공사에 따라 이날부터 차량 통행이 전면 통제됐지만, 보행자와 자전거 이용객은 잠수교를 계속 이용할 수 있다.



시는 시민 불편을 최소화하기 위해 통행 공간을 확보하고 작업공간과 분리해 안전하게 통행할 수 있도록 관리할 예정이다.

<연합>

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