정부, ‘더존비즈온’ 침해사고 ‘중대’ 판단… 민관합동조사 착수

정부가 기업용 소프트웨어 업체 더존비즈온에서 발생한 침해사고를 ‘중대한 사고’로 판단하고 민관합동조사에 착수했다. 기업의 재무·인사 등 핵심 업무정보를 다루는 업체인 만큼 고객사로 피해가 확산됐는지가 조사의 핵심이 될 전망이다.

과학기술정보통신부는 더존비즈온 침해사고의 피해 현황과 사고 원인 등을 조사하기 위해 지난 25일 민관합동조사단을 구성하고 조사에 들어갔다고 26일 밝혔다. 조사단은 과기정통부 정보보호네트워크정책관을 단장으로 과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA) 관계자, 사이버보안·시스템·네트워크 분야 민간 전문가 등으로 구성됐다.

과학기술정보통신부. 뉴시스

더존비즈온은 전사적자원관리(ERP), 재무·회계, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어를 제공하는 업체다. 회사는 지난 16일과 21일 두 차례 침해사고를 정부에 신고했다. 과기정통부와 KISA는 신고 직후 회사 측에 관련 자료 보전을 요구하고 사고 원인과 피해 규모 등을 조사해왔다.

더존비즈온은 지난 18일 공지를 통해 자사 시스템에 대한 외부 침해 정황과 개인정보 유출 가능성을 알렸다. 회사에 따르면 개발 서버에 대한 공격 정황이 확인돼 내부 조사를 진행한 결과 공격자가 지난 15일 VPN 계정으로 내부 시스템에 무단 접속해 데이터를 조회한 기록 등이 발견됐다. 당시 회사는 실제 유출 대상과 정보주체를 특정하기 어렵다며 유출 사실이 확정된 것은 아니라고 밝혔다.

회사가 유출 가능성이 있다고 안내한 정보는 Smart A 10 일부 이용자가 보유·관리하는 정보주체의 성명과 주민등록번호 뒤 6자리, 계좌번호, 주소, 휴대전화번호, 이메일 등이다. 주민등록번호와 계좌번호는 암호화된 상태라고 설명했다.

과기정통부는 전날 침해사고 조사 심의위원회를 열고 사건의 중대성을 심의했다. 위원회는 이번 사고가 중대한 침해사고에 해당, 민관합동조사단을 구성해야 한다고 의견을 모았고, 정부는 고객사로 피해가 퍼질 가능성과 파급 영향을 고려해 합동조사를 결정했다.

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