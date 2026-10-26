넓은 바다 적응 중인 상어 '부캉이'…"조만간 멀리 떠날 듯"

부산 북항 친수공원 인공 수로에서 한 달 넘게 머물다 밖으로 나간 상어 '부캉이'가 넓은 바다에 적응해가고 있다.



26일 해양수산부와 국립수산과학원 등 관계 기관에 따르면 부캉이는 지난 24∼25일 이틀 연속으로 부산항 국제여객터미널 부두 앞바다에서 목격됐다.

지난 22일 부산 북항 친수공원 인공 수로에서 전날 3차 유도작업으로 수로 밖으로 나갔던 상어 '부캉이'가 다시 재진입, 차단막 안으로 들어와 수로 안을 유영하고 있다. 연합뉴스

좁고 얕은 수로에 머물 때만 해도 수면으로 모습을 자주 드러냈던 부캉이는 국제여객터미널 앞바다에서는 띄엄띄엄 수면으로 올라오는 패턴을 보인 것으로 알려졌다.



깊은 물에서 잠영하는 시간이 그만큼 길어진 것이다. 수심 3ｍ 정도의 얕은 친수공원 수로 밖으로 나가 깊은 바다에 적응하고 있는 것으로 전문가들은 보고 있다.



부캉이가 목격된 곳은 수로 밖으로 내몰린 부캉이가 출몰해온 제1부두 앞바다와 2㎞정도 떨어진 곳이다.



부캉이가 제1부두와 친수공원으로 둘러싸인 작은 만(灣)에서 빠져나와 공원 앞을 지나쳐 국제여객터미널 부두 앞바다까지 이동한 것이다.



아직 외해라고 할 수 있는 곳은 아니지만, 부캉이가 새로운 환경에 익숙해지면 차차 활동반경을 넓혀 외해로 빠져나갈 것으로 예상된다.



전문가들도 부캉이가 한동안 친수공원 주변 바다에서 출몰하다가 멀리 떠날 것으로 보고 있다.



최윤 군산대 생물자원학과 명예교수는 "부캉이가 1주일 정도 새로운 환경에 적응하면 자연스럽게 바다로 나갈 것"이라고 말했다.



부캉이의 유영 상태는 정상적이었고, 눈에 띌 만한 상처도 없었던 것으로 파악됐다.



부캉이가 목격된 국제여객터미널 부두는 친수공원과 달리 일반인 출입이 제한돼 당분간 부캉이가 대중의 눈에 띄기는 어려울 전망이다.



당국은 부캉이의 활동반경 등을 계속 모니터링할 방침이다.



지난달 18일 친수공원 수로에서 처음 목격돼 한 달 넘게 체류한 부캉이는 지난 21일 당국의 외해 유도작업으로 수로 밖으로 나갔다.

<연합>

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