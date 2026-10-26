한국남동발전, 유럽 최대 HRD 시상식 ‘2026 언리시 어워드’ 수상

한국남동발전이 유럽 최대 규모의 인적자원개발(HRD) 시상식에서 상을 받으며 글로벌 인재육성 경쟁력을 세계 무대에서 인정받았다.

한국남동발전은 현지 시각 지난 22일 프랑스 파리에서 열린 인적자원개발 박람회 ‘언리시 월드(UNLEASH World)’에서 ‘2026 언리시 어워드’를 수상했다고 26일 밝혔다.

언리시 어워드 수상자 한국남동발전 단체사진. 한국남동발전 제공

유럽인재개발협회(EAPM)와 글로벌 HR 기술그룹 ‘언리시’가 공동 주관하는 언리시 어워드는 전 세계 기업 중 인적 자원 및 인재 개발 분야에서 혁신적인 성과를 거둔 기관에 수여되는 권위 있는 상이다.

한국남동발전은 이번 심사에서 안정적인 전력 공급이라는 본연의 의무를 충실히 이행하는 동시에 에너지 전환과 인공지능 전환(AX)을 선도하기 위해 구축한 ’스킬 기반 인재육성 체계’의 우수성을 높이 평가받았다.

남동발전은 LNG, 재생에너지, 무탄소 등 핵심 분야별로 필요한 직무 기술을 구체적으로 정의하고, 이를 교육과 경력 개발, 승진 및 배치 등 인사 운영 전반의 기준으로 확립했다.

직원의 역량 진단과 개인별 경력 개발 경로를 연결해 체계적인 성장을 지원하는 시스템을 갖춘 점이 호평을 얻었다.

또한 업무 전반의 인공지능(AI) 전환을 목표로 단계별 학습 체계를 운영하고 관련 자격증을 인사 평가에 반영하는 등 AI 역량 강화 체계 구축에도 주력했다.

아울러 교육 수요조사에 구성원의 목소리를 적극적으로 반영해 AI와 재생에너지 등 미래 핵심 분야 교육과정을 개편하고, 진단부터 학습·코칭까지 통합 지원하는 디지털 학습 플랫폼을 구축했다.

이현빈 한국남동발전 사장은 “이번 수상은 안정적인 전력 공급과 조화로운 에너지 전환, AX를 함께 이뤄내기 위한 구성원들의 역량을 세계 무대에서 공식 인정받은 결실”이라며 “앞으로도 현장 경험과 신기술을 결합한 유능한 인재를 적극 육성해 국민이 체감할 수 있는 에너지 전환을 선도하겠다”고 밝혔다.

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