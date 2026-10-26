경기버스노조 97.7% 찬성 ‘파업 가결’…30일 첫차 대란 우려

경기도 시내·광역버스 노동조합이 압도적 찬성률로 파업을 가결하면서 오는 30일 첫차부터 ‘교통대란’의 먹구름이 드리웠다. 노사는 파업 예정일 하루 전인 29일 얼굴을 맞대고 최종 조정 절차에 돌입한다.

지난 23일 경기 수원시 권선구 경기지역자동차노동조합 용남지부에서 조합원들이 파업 찬반 투표를 하고 있다. 연합뉴스

한국노총 전국자동차노동조합연맹 경기지역자동차노동조합은 도내 29개 버스업체 조합원 9420명을 대상으로 쟁의행위 찬반 투표를 한 결과, 투표율 95.6%(9001명)에 찬성률 97.7%(8792명)로 파업안이 최종 가결됐다고 25일 밝혔다.

노사는 지난 14일 제5차 중앙단체교섭 결렬 이후 경기지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청한 상태다.

오는 29일 오후 3시에는 지노위 최종 조정 회의가 열린다. 이곳에서 극적 타결을 이루지 못할 경우, 30일 첫차부터 수원·용인·고양·성남 등 도내 29개 업체의 버스 4130대(854개 노선)가 운행 중단에 들어간다. 특히 서울과 경기도를 잇는 광역버스 63개 노선 942대도 파업 대상에 포함돼 시민들이 출퇴근 대란을 피할 수 없을 것으로 보인다.

노조의 핵심 요구 사항은 과거 노사정이 합의했던 ‘2026년 1월1일 서울 지역 버스 동일 임금 도달’ 약속의 이행이다. 노조는 서울 버스 통상임금 판결에 따른 임금 격차 해소를 위해 준공영제 노선 21.56%, 민영제 노선 30% 인상안을 제시했다.

경기도의 한 버스회사 차고지에 시내버스들이 주차돼 있다. 연합뉴스

아울러 조합원들의 연간 근로시간이 약 2400시간으로 전국 평균의 1.4배에 달하는 점을 들어 준공영제 주 4.5일제 도입 및 민영제 월 소정근로일수 1일 단축을 요구하고 있다.

반면 사용자 측은 도의 재정 여건 악화 등을 내세워 민영제 노선의 임금 동결을 주장하고 있다. 준공영제 노선에 대해서도 구체적 인상안을 제시하지 않은 채 대립 중이다.

노조 측은 “경기도와 사측이 4년 전 했던 약속조차 모르쇠로 일관하며 책임 전가에만 급급하다”며 “정부와 지자체의 방관이 노동자들을 최후의 배수진으로 내몰았다”고 비판했다.

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