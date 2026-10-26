이준기, 건대입구 고급 아파트 14년째 거주…시세차익 15억

배우 이준기가 서울 광진구 자양동의 고급 주상복합 아파트에 장기간 거주하며 약 15억원의 시세차익을 거둔 것으로 알려졌다. 이는 2013년 매입한 아파트의 현재 추정 시세가 당시 가격보다 15억원 이상 오른 액수다.

유튜브 채널 ‘원더플래닛’은 지난 26일 이준기의 부동산 현황을 소개하며, 그가 지하철 2·7호선 건대입구역 인근의 ‘더샵스타시티’에 거주하고 있다고 전했다.

2007년 준공된 더샵스타시티는 최고 58층, 4개 동, 총 1177가구 규모의 주상복합 단지다. 롯데백화점과 이마트 등 대형 상업시설이 가까워 생활 편의성이 높고, 일부 세대에서는 한강 조망도 가능하다.

이준기. 나무엑터스

이준기가 보유한 것으로 알려진 주택은 전용면적 207㎡(약 62평) 규모다. 방 4개와 욕실 2개로 구성됐으며, 친동생과 함께 거주하는 것으로 전해졌다.

이준기는 2013년 해당 아파트를 약 11억원에 매입한 것으로 알려졌다. 현재 추정 시세는 약 26억4000만원으로, 매입가와 비교하면 약 15억4000만원 상승했다. 다만 이는 매입 가격과 현재 추정 시세를 단순 비교한 금액으로, 세금과 취득·보유 비용 등을 반영한 실제 투자 수익과는 차이가 있다.

이준기는 같은 해 부모님을 위한 주거 공간도 마련했다. 인천 청라국제도시의 ‘청라 푸르지오’ 전용면적 378㎡ 규모 아파트를 약 17억3000만원에 매입해 선물한 것으로 전해졌다.

2001년 광고 모델로 연예계에 입문한 이준기는 2005년 영화 ‘왕의 남자’에서 공길 역을 맡아 스타 반열에 올랐다. 이후 드라마 ‘마이걸’, ‘개와 늑대의 시간’, ‘일지매’, ‘달의 연인: 보보경심 려’, ‘악의 꽃’ 등으로 활동했다. 최근에는 드라마 ‘키드냅 게임’에 출연했다.

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