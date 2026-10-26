‘신인감독2’ 김연경 “다시는 안 해, 시즌3 거부 …속지 말자”…좌중 폭소

전 배구선수 김연경이 MBC 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경2’에서 일본 고교 강호와 5세트까지 이어진 접전을 치른 뒤, 시즌3 출연을 거부하겠다고 선언해 웃음을 자아냈다.

지난 25일 방송된 ‘신인감독 김연경2’에서는 김연경이 이끄는 ‘필승 원더독스’와 일본 슈지츠 고등학교의 경기가 펼쳐졌다. 원더독스는 지난 시즌 슈지츠 고교에 역전패를 당한 바 있다.

경기는 치열한 접전으로 이어졌다. 원더독스는 초반 세트를 내주며 고전했지만, 선수들이 끝까지 집중력을 발휘한 끝에 세트 스코어 3대2로 승리했다. 5세트까지 이어진 승부에서 양 팀은 세 차례 듀스를 주고받으며 접전을 벌였다. 경기가 끝난 뒤 선수들은 감격의 눈물을 흘렸다.

MBC ‘신인감독 김연경2’ 방송화면 캡처

승리를 거둔 김연경도 긴장이 풀린 듯한 모습을 보였다. 그는 경기 후 소감을 묻는 제작진에게 “은퇴를 하고 나서 이런 텐션을 느낀 적이 있었나 싶을 정도로 끝을 본 느낌”이라며 “윽박질러보기도 하고, 칭찬도 하고, 내가 할 수 있는 걸 다 한 것 같다”고 말했다.

그러나 시즌3에 대한 질문에는 단호한 반응을 보였다. 김연경은 “지도자 안 하고 싶다. 감독 다시는 안 한다. 시즌3 한다고 하면 거부할 것”이라며 “정신 차리자, 연경아. 속지 말자. 이 감정을 잊지 말고 다시는 속지 말자”고 말해 좌중을 폭소케 했다.

김연경은 그러면서도 스포츠가 주는 감동을 강조했다. 그는 “말로 표현하긴 좀 힘든데 이래서 사람들이 스포츠를 보는 것 같다”며 “각본이 없는 것 아니냐. 두 팀이 최선을 다해서 경쟁하고, 거기서 한 끗 차이로 승부가 난다”라고 말했다.

‘신인감독 김연경2’는 배구 레전드 김연경이 감독을 맡아 ‘필승 원더독스’를 이끌며 다양한 팀과 맞붙는 스포츠 예능이다. 시즌1에서 팀의 탄생과 성장 과정을 그렸다면, 시즌2에서는 보다 강해진 상대와 맞서는 도전기를 담고 있다.

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