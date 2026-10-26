李정부 초대 특감 최길수 “예방적 감찰 강화…'판옵티콘' 같은 존재 될 것”

최길수 특별감찰관이 26일 첫 출근길에서 ‘예방적 감찰’을 강화하겠다며 “판옵티콘 같은 존재가 되고자 한다”는 각오를 밝혔다.



최 특감은 이날 오전 사무실이 위치한 서울 종로구에서 취재진과 만나 “감찰 대상인 고위공직자 등이 자기 스스로를 항상 성찰하고, 스스로를 살필 수 있도록 제도적으로 견제하는 장치가 특별감찰관 제도라고 생각한다”며 이같이 말했다.

최길수 특별감찰관이 26일 서울 종로구 특별감찰관 사무실로 출근해 소감을 밝히고 있다. 뉴시스

최 특감은 “정치적 중립과 업무 수행 독립성을 끝까지 견지하겠다”고 했다. 그는 “정치적 중립과 업무 수행의 독립성을 유지하지 못하면 (특감) 제도가 유명무실하거나 반감된다고 생각한다”고 강조했다. 이어 “공정성 시비에 휘말리지 않도록 저 스스로 조심하고, 우리의 활동도 그런 시비에 휘말리지 않도록 열심히 노력하겠다”고 밝혔다.

이 대통령이 지난 23일 최 특감 임명안을 재가하면서 박근혜정부 이후 약 10년간 공석이던 특감 제도가 부활하게 됐다. 최 특감은 “10년 만에 감찰관으로 임명돼서 무한한 책임감을 느낀다”고 말했다.

특감실 인적 구성에는 시일이 걸릴 것으로 예상했다. 최 특감은 “특감법에 따라 특감실에 소속된 사람은 지금 제가 처음”이라며 “나머지는 다 공모해서 뽑아야 해 시일이 걸릴 것으로 예상된다. 양해해주시기 바란다”고 했다.

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