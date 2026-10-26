코스피, 하락 출발 후 낙폭 줄여 보합권…장중 상승전환도

하락 출발한 코스피가 26일 장 초반 반등을 시도하고 있다.



한국거래소에 따르면 오전 9시 24분 현재 코스피 지수는 전장보다 5.12포인트(0.09%) 내린 5,545.18을 나타내고 있다.



지수는 전장 대비 51.25포인트(0.92%) 내린 5,499.05로 출발한 후 낙폭을 줄여가고 있다. 장중 잠시 상승 전환하기도 했다.

(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 26일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원/달러 환율 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전날보다 51.25p(0.92%) 내린 5,499.05로, 코스닥은 9.52p(1.27%) 내린 742.17로 개장했다. 2026.10.26 ondol@yna.co.kr

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 279억원, 54억원 매도 우위를 보이고 있다. 기관은 244억원 순매수 중이다.



외국인은 코스피200 선물은 198억원 순매수 중이다.



장 초반 지수가 약세 출발한 것은 주말 사이 중동 긴장이 고조되며 국제유가가 급등한 영향으로 보인다.



미국과 이스라엘이 이란에 대한 공습 재개를 검토한다는 보도가 나오며 양국간 긴장이 다시 격화할 수 있다는 우려가 커졌다.



이에 지난 23일(현지 시간) 인도분 브렌트유는 3.1% 올라 배럴당 116.72달러를 기록, 지난 4월 말 이후 최고 수준으로 올라섰다. 서부텍사스산원유(WTI)도 103.27달러로 올랐다.



뉴욕증시에서도 다우존스30 산업평균지수는 1.23% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.52%, 0.21% 내렸다.



다만 인공지능(AI) 과잉투자 우려로 촉발됐던 기술주 매도세는 다소 진정됐고, 이에 힘입어 국내 증시도 반등을 시도하는 분위기다.



마이크론(2.5%), AMD(1.7%), 인텔(1.72%) 등은 올랐고, 엔비디아(-0.59%), 브로드컴(-0.48%), 샌디스크(-1.82%) 등은 직전 거래일보다 낙폭을 줄였다.



이런 가운데 삼성전자[005930]는 0.93% 약세를 보이고 있다.



SK하이닉스[000660]는 보합 출발 후 상승 폭을 키워 1.41% 강세를 보이고 있다. SK스퀘어[402340]도 0.65% 강세다.



SK하이닉스가 자회사 솔리다임 상장 검토를 중단한다고 밝힌 데 이어 키옥시아 매각 차익을 특별배당하는 방안을 추진한다는 보도가 전해진 영향으로 보인다.



이외에 시가총액 상위 종목을 보면 LG에너지솔루션[373220](-2.48%), 삼성전기[009150](-0.71%), 삼성바이오로직스[207940](-0.55%) 등은 내리고 있다.



삼성생명[032830](1.22%), 삼성물산[028260](0.69%), 하나금융지주[086790](0.86%) 등은 상승 중이다.



업종별로 보면 금속(-2.16%), 의료·정빌(-1.96%), 건설(-1.55%) 등은 대부분 업종이 약세다. 보험(0.51%), 전기·전자(0.26%)는 강세다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 6.06포인트(0.81%) 내린 745.63이다.



지수는 전장보다 9.52포인트(1.27%) 내린 742.17에서 출발해 낙폭을 일부 줄였다.



코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 136억원, 104억원 순매도하고 있고, 개인은 244억원 순매수 중이다.



시총 상위 종목 중에서는 레인보우로보틱스[277810](2.55%), 로보티즈[108490](7.56%)는 오르고 있지만, 알테오젠[196170](-1.34%), 에코프로[086520](-3.03%), 에코프로비엠[247540](-3.02%), 주성엔지니어링[036930](-4.39%) 등 대다수 종목이 약세다.

<연합>

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