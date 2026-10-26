박근혜 “아버지께서는 모든 것을 바쳐 일하셨다”… 박정희 서거 47주기 앞두고 구미 찾아

“어려울 때일수록 힘 모아야”…국민 단합 강조
박근혜 전 대통령이 부친 박정희 전 대통령의 서거 47주기를 하루 앞두고 경북 구미를 찾아 “아버지께서도 오늘 우리나라의 발전된 모습을 보시면 자랑스럽게 생각하실 것”이라고 말했다. 이어 “저 역시 아버지와 같은 마음”이라며 부친을 추모했다.
26일 구미시 등에 따르면 박 전 대통령은 전날 구미 금오산호텔에서 열린 파독 간호사 구미 방문 환영 만찬에 참석해 이같이 밝혔다.
박 전 대통령은 환영사에서 “아버지는 평소에 우리가 한마음으로 힘을 모으면 어떤 어려움도 극복할 수 있다고 말씀하셨다”며 “오직 잘 사는 나라를 만들겠다는 그 일념 하나로 아버지께서는 모든 것을 바쳐 일하셨다”고 회고했다.
이어 국민의 단합을 강조했다. 박 전 대통령은 “우리는 어려운 때일수록 힘을 모아 국난을 극복한 위대한 DNA가 우리의 핏줄 속에 흐르고 있다는 것을 알고 있다”며 “여기서 멈추지 말고 더 희망찬 대한민국을 만들어 가는 데 모든 힘을 모아 주시기를 바란다”고 당부했다.
이날 만찬은 간호사 독일 파견 60주년을 맞아 고국을 찾은 파독 간호사들을 환영하기 위해 마련됐다. 박 전 대통령은 이들의 헌신이 오늘날 대한민국 발전의 밑거름이 됐다며 감사를 전했다.
박정희 전 대통령의 서거 47주기 추도식은 이날 오전 10시30분 구미시 상모동 생가에서 열린다. 추도식에는 김장호 구미시장과 정치인, 파독 간호사 등 300여명이 참석할 예정이다.
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