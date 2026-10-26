[속보] 李 대통령 지지율 35.3%…한 주 만에 2.0%p 하락 [리얼미터]

이재명 대통령이 지난 23일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제2차 전체회의에서 물을 마시고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 한 주 만에 다시 하락세로 돌아서며 30% 중반대를 기록했다.

26일 여론조사 전문기관 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 19∼23일 전국 18세 이상 유권자 2천517명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 전주 대비 2.0%포인트(p) 내린 35.3%로 집계됐다.

부정 평가는 지난주보다 1.9%p 내린 62.3%로 나타났으며, '잘 모름'은 2.4%였다.

리얼미터 측은 "증시 급락과 국민연금 주식 매도 유예 논란, 전세난 등 경제·부동산 불안에 더해 북한의 대남 확성기 재개 위협, 대통령의 SNS 발언 및 중대범죄수사청장 국무회의 배석 논란 등 정쟁이 복합 작용했다"며 "진보층과 수도권 중심의 지지층 이탈이 하락세를 견인한 것으로 분석된다"고 설명했다.

함께 실시된 정당 지지도 조사(22∼23일, 전국 18세 이상 1003명 대상)에서는 국민의힘이 42.6%, 더불어민주당이 36.0%를 기록했다. 국민의힘은 전주 대비 1.7%p 상승한 반면 민주당은 0.2%p 하락해 양당 간 격차는 오차범위 밖으로 벌어졌다.

이어 조국혁신당 6.7%, 개혁신당 2.6%, 기타 정당 2.4%, 진보당 0.8% 순이었으며, 무당층은 8.8%로 집계됐다.

이번 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p(응답률 2.8%), 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p(응답률 3.2%)다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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