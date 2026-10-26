귀 안 막고 듣는 삼성 첫 클립형 이어폰…‘갤럭시 버즈 온’ 출시

삼성전자가 갤럭시 버즈 시리즈 최초의 클립형 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈 온’을 27일 국내 출시한다.

사진 = 삼성전자 제공

갤럭시 버즈 온은 귀를 막지 않는 클립형 디자인을 적용해 음악을 들으면서도 주변 소리를 자연스럽게 인지할 수 있는 것이 특징이다.

제품에는 귀 모양에 따라 유연하게 휘어지는 형상기억합금 소재를 적용했다. 귀에 고르게 밀착해 장시간 착용하거나 운동할 때도 안정적인 착용감을 제공한다.

음향 기능으로는 풍성한 저음을 구현하는 ‘트윈부스트 스피커’와 소리가 밖으로 새는 현상을 줄이는 ‘누음 저감’ 기술을 탑재했다.

선명한 통화를 지원하는 ‘인텔리전트 클리어 콜’ 기술도 적용했다. 다만 재생 음량과 귀 모양, 주변 환경에 따라 소리가 밖으로 새어 나올 수 있다.

갤럭시 인공지능(AI)을 지원하는 스마트폰이나 태블릿과 연동하면 음성 호출과 머리 움직임을 활용한 제스처 제어, 음성 메모 등 핸즈프리 기능도 이용할 수 있다.

충전 케이스는 갤럭시 버즈4 시리즈 액세서리와 호환돼 다양한 액세서리로 꾸밀 수 있다.

삼성전자는 출시일인 27일부터 11월 30일까지 제품 구매 고객에게 삼성닷컴에서 사용할 수 있는 갤럭시 버즈 액세서리 30% 할인쿠폰 2매를 제공한다. 쿠폰은 이벤트 페이지에서 발급받을 수 있으며, 12월 20일까지 대상 액세서리 구매 시 사용할 수 있다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “음악을 들으면서도 주변 소리를 확인하고 싶은 소비자에게 새로운 선택지가 될 것”이라고 말했다.

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