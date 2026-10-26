가을비 내리는 월요일…낮 최고 25도, 제주 강풍 주의 [오늘날씨]

월요일인 26일은 전국 곳곳에 비가 내리겠으며 낮 최고기온은 25도까지 오르겠다. 제주는 제30호 태풍 ‘참피’의 영향으로 강한 바람이 불고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

서울 종로구 세종대로 사거리에서 우산을 든 시민들이 횡단보도에서 보행신호를 기다리고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 새벽까지 강원 산지와 전남 남해안, 대구·경북 남동 내륙에, 아침까지 경남 내륙과 경북 남부 동해안, 제주도에 비가 내리겠다고 예보했다. 부산·울산·경남 남해안은 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 제주도 20~60㎜, 부산·울산·경남 남해안 10~40㎜, 강원 산지와 경북 동해안·북동 산지 5~30㎜, 광주·전남과 경남 내륙 5~20㎜, 대구·경북 남부 내륙 5㎜ 미만이다.

태풍의 이동 경로와 강도에 따라 강수 구역과 시점이 달라질 수 있다. 제주도와 남해안, 동해 먼바다 등에서는 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 제주도 남쪽 바깥 먼바다와 남해 동부 바깥 먼바다에는 태풍특보가 발효됐다.

아침 최저기온은 11~18도, 낮 최고기온은 19~25도로 예보됐다. 평년보다 기온이 높아 비교적 포근하겠다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 15도, 인천 15도, 춘천 11도, 강릉 14도, 대전 14도, 광주 16도, 전주 15도, 부산 17도, 대구 15도, 제주 20도다.

낮 최고기온은 서울 21도, 인천 20도, 춘천 21도, 강릉 19도, 대전 24도, 광주 25도, 전주 25도, 부산 23도, 대구 22도, 제주 23도로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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