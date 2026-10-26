안은진, 여신빛 핑크 드레스…10㎏ 감량 비결은 '김밥'

배우 안은진이 핑크색 드레스를 입고 한층 날씬해진 모습으로 눈길을 끌었다. 꾸준한 식단 관리와 운동으로 10㎏ 체중을 감량한 그의 다이어트 비결에도 관심이 쏠린다.

안은진은 지난 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 안은진은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 핑크색 드레스를 입고 우아한 분위기를 연출했다. 몸매 라인이 드러나는 드레스와 청순한 미모가 어우러져 마치 동화 속 공주를 연상케 했다.

안은진은 꾸준한 식단 관리와 운동으로 10㎏ 체중을 감량한 것으로 알려졌다. 과거 유연석의 유튜브 콘텐츠 '주말연석극'에 출연한 안은진은 자신만의 식단 관리법을 설명했다.

그는 "평소 몸이 잘 붓는 체질이다"라며 "포만감을 유지하기 위해 아침에는 김밥 반 줄과 쌈을 싸 먹고 점심에는 남은 김밥 반 줄을 먹는다"고 설명했다. 이어 "탄수화물을 적게 먹으려 노력한다"고 덧붙였다.

이 같은 식단 관리 방식은 전문가에게도 긍정적인 평가를 받았다. 도서 '지속가능 다이어트'를 쓴 서재화 한의사는 안은진의 김밥 채소쌈 식단이 포만감을 유지하고 혈당을 관리하는 데 도움이 될 수 있는 건강한 다이어트 방식이라는 취지로 평가했다. 안은진이 "예뻐지기 위해서 노력했다"고 밝힌 점도 긍정적으로 바라봤다.

안은진은 식단뿐 아니라 운동도 꾸준히 이어왔다. 평소 SNS를 통해 달리기와 줌바댄스, 필라테스, 헬스 등 다양한 운동을 하는 모습을 공개해 왔다.

한편 안은진은 배우 서강준과 함께 지난 9월12일 첫 방송을 한 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에 출연하며 관심을 모으고 있다.

<뉴시스>

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