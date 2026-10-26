오바마 “트럼프 유례없는 무능” vs 트럼프 “네가 더 무능”

앙숙인 도널드 트럼프 미국 대통령과 버락 오바마 전 대통령이 중간선거 막판 정면충돌했다. 다음 달 3일 중간선거를 앞두고 오바마 전 대통령이 트럼프 대통령을 향해 “유례없이 무능한 대통령”이라고 포문을 열자, 트럼프 대통령은 오바마 전 대통령을 향해 “지독하게 무능했다”고 맞받았다.

오바마 전 미국 대통령, 트럼프 대통령(왼쪽부터). 연합

트럼프 대통령은 중간선거를 9일 앞둔 25일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에서 “오바마는 지독하게 무능한 대통령이었다”며 ”그는 이란에 수십억달러를 지급했고, 이란이 핵무기를 보유할 수 있는 길을 열어줬다”고 말했다. 오바마 정부 시절 이란과 맺은 핵합의(JCPOA)를 겨냥한 표현이다.

오바마 전 대통령이 트럼프 2기 행정부를 겨냥해 “현대사에서 유례를 찾아볼 수없는 혼란과 잔혹함, 부패, 무능의 2년”이라고 비판한 데 대한 반격이다.

오바마 전 대통령은 전날 중간선거 경합지인 오하이오주의 클리블랜드와 미시간주의 디트로이트를 잇따라 방문해 이같이 말하면서 민주당 후보 지원 유세를 했다. 그는 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “변화를 만들자”며 유권자들의 반(反)트럼프 표심을 자극했다.

그러자 트럼프 대통령은 이날 SNS에서 오바마 전 대통령을 향해 “그는 사기꾼 힐러리 클린턴이 승리할 것이라고 말했고, 그녀를 위해 열심히 선거운동을 벌였지만, 그녀는 모든 면에서, 모든 방식으로 패배했다”고 밝혔다.

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