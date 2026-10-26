뚝섬 하늘에 아이언맨… 드론 2000대 뜬다

31일 오후 8시30분 드론 2000대가 아이언맨 등 마블 대표 캐릭터와 주요 명장면을 한강 밤하늘에 그려낸다.



서울시는 뚝섬한강공원에서 ‘마블 스페셜’을 주제로 올해 마지막 ‘2026 한강불빛공연(드론 라이트쇼·포스터)’을 연다고 25일 밝혔다. 공연은 15분간 진행되며 마블 특유의 역동적인 장면을 빛과 음악으로 생생하게 연출한다.



시는 외국인 관광객 3000만명 유치와 1인당 지출액 300만원, 체류 기간 7일, 재방문율 70%가 목표인 ‘서울 관광 3·3·7·7’ 달성을 위해 한강 드론 라이트쇼를 세계적인 야간 관광 콘텐츠로 육성하고 있다. 현장에선 ‘어벤져스: 둠스데이’ 테마 포토존, 코스튬 퍼레이드 등을 운영한다. 포토존 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트에 참여하면 선착순 1000명에게 굿즈를 준다. 행사장 인근인 지하철 자양역 2·3번 출구에선 직거래 장터 ‘서울시 농부의 시장’을 열고 배달의민족 할인 쿠폰을 준다.



시는 핼러윈을 맞아 관람객이 몰릴 가능성에 대비해 안전 요원 확대 배치, 지하철 추가 운행·무정차 통과 등 안전 관리 강화 대책을 마련해 시행한다.

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