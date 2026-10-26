가을밤 수놓은 백제의 숨결… 남녀노소 체험·공연에 흠뻑 [자치구 돋보기]

“찬란한 문화, 깊은 울림, 하나 된 우리.”



올해 26회를 맞은 서울 송파구 ‘한성백제문화제’(사진)는 어김없이 서강석 구청장의 자작시 낭독으로 문을 열었다. 서 구청장은 지난 23일 개막식에서 “하늘이 열리고/ 땅이 펼쳐진 날/ 정해진 운명이 있어/ 이 강가 이 언덕 위/ 이천년 함께 살아온 우리/ 우리의 삶은/ 우리의 역사는/ 쉼 없이 도도히 흘러/ 사람과 사람의 마음을 이었다/ 찬란하게 빛나는 문화가 되었다”며 한성백제에서 오늘날까지 이어진 문화를 노래했다. 시 구절처럼 사람들은 23∼25일 사흘간 열린 축제 현장에서 어우러졌다. 가족과 연인, 친구끼리 온 방문객이 올림픽공원 88잔디마당 일대를 가득 채웠다. 아이들은 체험 부스에서 한성백제 문화를 접했고 주민들은 갈고닦은 솜씨를 뽐냈다. 먹거리 장터에선 음식과 막걸리를 곁들인 담소가 오갔다.



주민과 구청 관계자들 사이에선 “올해 축제에 사람이 가장 많은 것 같다”는 말이 나왔다. 인파가 몰리며 한때 행사장 진입이 통제되기도 했다.



축제 첫날 드론 수백 대가 밤하늘로 떠오르자 사람들은 일제히 고개를 돌렸다. 드론이 송파구 캐릭터 ‘하하·호호’와 구 로고를 형상화할 때는 “멋있다”는 탄성이 터져 나왔다. 휴대전화로 장면을 담는 사람들 사이엔 영상 통화로 친구에게 ‘웰컴 드론쇼’ 모습을 보여주는 이도 있었다.



에어바운스 등이 설치된 키즈 카페 구역엔 입장 줄이 길게 늘어섰다. ‘모래로 그려보는 한성백제’, ‘한성백제옷 니트 키링 만들기’ 등 체험 구역에선 아이들 손이 분주히 움직였다. 올해 처음 자녀와 현장을 찾았다는 송파구 주민 이민혜씨는 “체험에도, 공연에도 전통적 요소가 있어서 (아이에게) 더 좋은 것 같다”고 말했다.



둘째 날인 24일엔 송파문화재단의 뮤지컬 공연 ‘강가에 서서’와 26개 동 자치회관 주민들이 참여하는 ‘한마음 어울마당’이 열렸다. 25일엔 거문고·판소리 등 전통 공연, 가수 케플러와 다이나믹듀오의 무대가 대미를 장식했다. 행사장 한편에 놓인 ‘한성백제 목간 소원나무’에는 저마다의 바람이 걸려 있었다. 가족의 건강과 취업 성공을 바라는 글들 사이로 한 아이가 “다음에 또 올 수 있게 해 주세요”라고 쓴 나무패가 바람에 흔들렸다.

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