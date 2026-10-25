‘부캉이’ 머물던 부산 북항 기름 유출…해경, 미신고 유조선 적발

흑상어 ‘부캉이’가 머물던 부산 북항 친수공원 인근 해상에서 발생한 기름 유출 사고의 원인이 인근 유조선인 것으로 확인됐다.

25일 부산해양경찰서에 따르면 지난 23일 낮 12시23분쯤 부산 북항 친수공원 인근 해상에서 기름이 유출되는 해양오염 사고가 발생했다.

기름 유출 유조선 적발. 부산해경 제공

부산해경은 기름을 유출하고도 신고하지 않은 유조선을 사고 발생 약 24시간 만에 적발했다.

사고 당일 해경은 신고를 접수한 뒤 부산시, 해양환경공단 부산지사, 부산항만공사, 부산시설공단 등 관계기관과 함께 선박 8척과 인력 40여명을 투입해 긴급 방제에 나섰으며, 같은 날 오후 6시30분쯤 방제 작업을 완료했다.

해경은 방제 작업과 동시에 원인 규명을 위해 주변 선박 탐문, 해상교통관제센터(VTS) 항적 분석, 폐쇄회로(CC)TV 확인, 해상 시료 채취 및 유지문 분석 등을 진행했다.

조사 결과 한 유조선의 유류 이송 호스에서 기름 약 87리터가 해상으로 유출된 것으로 확인됐으며, 해상에서 채취한 기름과 해당 선박의 시료 성분 특성도 일치했다.

해당 유조선은 기름 유출 사실을 관계기관에 신고하지 않은 것으로 드러났으며, 관련 행위자도 이를 시인한 것으로 알려졌다.

특히 이번 사고는 ‘부캉이’가 수로 주변에서 자취를 감춘 날 발생해 큰 관심을 모았다.

당시 부캉이가 장시간 모습을 드러내지 않자 예민한 상어의 특성상 기름 유출이 영향을 미쳤을 가능성에 대한 우려가 제기됐으나, 인과관계는 확인되지 않았다.

이후 부캉이는 사고 이튿날인 지난 24일 기존 수로에서 약 2㎞ 떨어진 부산항 국제여객터미널 인근 해역에서 건강하게 유영하는 모습으로 발견됐다.

부산해경 관계자는 “해양오염 행위를 철저히 조사하고 엄정하게 조치하겠다”고 밝혔다.

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