[속보] 이 대통령 "경제 활력, 더 많은 투자·일자리·생활의 여유로 이어져야"

이재명 대통령은 25일, 올해 2분기 한국의 경상수지 흑자가 독일과 일본의 흑자를 합친 규모를 넘어섰다며 반도체를 비롯한 국내 기업들의 세계 시장 성과를 높이 평가했다.

연합뉴스

이 대통령은 이날 자신의 X(옛 트위터)에 "올해 2분기 우리나라의 경상수지 흑자가 독일과 일본의 흑자를 합친 규모를 넘어섰다"며 "AI 시대의 핵심 산업인 반도체를 비롯해 우리 기업들이 세계 시장에서 만들어낸 성과"라고 밝혔다.

이어 "'밀물이 들어오면 모든 배가 뜬다'는 존 F. 케네디 전 미국 대통령의 말처럼 우리 경제에도 큰 기회의 물결이 일고 있다"며 "대한민국은 이제 선진국을 뒤따르는 나라를 넘어 세계 경제의 흐름을 이끄는 선도국가로 나아가고 있다"고 강조했다.

이 대통령은 이번 성과를 산업 경쟁력 강화와 잠재성장률 제고로 연결해야 한다고 밝혔다. 특히 경제성장의 성과가 국민 생활 전반으로 확산돼야 한다는 점에 무게를 뒀다.

그는 "중요한 것은 이 성장의 물결이 국민 모두의 삶을 바꾸는 힘이 되게 하는 것"이라며 "경제의 활력이 더 많은 투자와 일자리, 더 나은 소득과 생활의 여유로 이어져야 한다"고 말했다.

그러면서 "경제성장이 필요한 이유는 국민의 삶을 더 나아지게 하기 위해서"라며 "대한민국의 도약이 국민 한 분 한 분의 더 나은 내일로 이어지도록 성장의 기반을 더욱 튼튼하게 다져가겠다"고 덧붙였다.

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