‘YS 오른팔’ 최형우 前 내무부 장관 별세

김영삼(YS) 전 대통령의 ‘영원한 오른팔’로 불린 최형우 전 내무부 장관이 24일 오전 3시30분 중앙보훈병원에서 별세했다. 향년 91세.



1935년 울산에서 태어난 고인은 1960년 4·19혁명 당시 동국대 학생대표로 활동했고, 1968년 ‘4·19 6·3범청년회’ 사무총장을 지냈다. 1971년 제8대 총선에서 신민당 소속으로 당선된 뒤 6선 의원을 지냈다. 김동영 전 정무1장관과 함께 ‘좌동영 우형우’로 불릴 만큼 상도동계 핵심 인사였다.

25일 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장에 마련된 최형우 전 내무부 장관의 빈소에 영정이 놓여 있다. 뉴시스

박정희 정권 시절 10월 유신에 의한 영구집권 음모를 폭로했다가 보안사에 끌려가 고문을 당했고, 1980년 신군부의 5·17 비상계엄 직후에도 다시 연행돼 의원직을 잃었다. 이후 민주산악회와 민주화추진협의회에서 활동하며 YS와 민주화 투쟁을 함께했다. 1990년 3당 합당 뒤 정무제1장관을 거쳐 YS 정부에서 민자당 사무총장과 내무부 장관을 지냈다. 1997년 대선주자로 거론됐지만 뇌졸중으로 쓰러진 뒤 오랜 투병생활을 했다.



고인의 아들 제완씨는 “YS께서 돌아가시기 전까지 한 해도 빼놓지 않고 1월1일 세배를 갔다”며 “끝까지 YS에 대한 의리를 가슴에 품고 사신 분”이라고 회고했다. 더불어민주당 김민석 대표는 25일 빈소를 찾아 “민주화의 큰 어른”이라고 추모했다. 김 대표와 국민의힘 장동혁 대표는 공동장례위원장을 맡았다. 장례위원장은 권노갑 김대중재단 이사장, 김덕룡 김영삼민주센터 이사장, 정대철 대한민국헌정회장이 맡았다. 장례는 대한민국헌정회장과 4·19혁명공로자회장으로 치러지며, 발인은 27일 오전 8시다. 장지는 국립4·19민주묘지다.

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