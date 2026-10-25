韓 2분기 경상흑자, 사상 첫 ‘獨·日 합계’ 추월

올해 2분기 한국의 경상수지 흑자가 독일·일본의 흑자를 모두 합한 규모를 사상 처음으로 넘어서며 2위에 올랐다. 막대하게 벌어들이는 ‘반도체 머니’ 덕분에 지난달 실질실효환율도 1년10개월 만에 최고를 기록했다.



25일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 국제통화기금(IMF)의 주요국 경상수지 통계에서 한국의 올해 2분기 흑자는 1166억3000만달러로 집계됐다. 2분기 수치가 확인되는 주요 36개국 가운데 중국(1937억2400만달러)에 이어 2위다.



3위인 독일은 522억7600만달러, 4위인 일본은 506억1500만달러였다. 한국의 경상 흑자 규모는 독일·일본을 합한 값(1028억9100만달러)보다 137억3900만달러 많았다. 통계가 확인되는 1996년 1분기 이래 한국의 경상 흑자가 독·일 합계치를 넘어선 것은 처음이다. 독일과 흑자 격차는 643억5400만달러로 통계가 있는 1976년 이후 최대였다. 일본과도 통계 비교가 가능한 1996년 이후 격차가 가장 컸다.



상반기 전체로 보면, 한국 경상 흑자는 1910억1000만달러로 역시 중국(3780억3000만달러)에 이어 2위였다. 독일(1263억9000만달러), 일본(1121억2000만달러)이 뒤를 이었다. 3분기도 이런 추세가 계속될 전망이다. 7, 8월 두 달간 한국의 경상수지 흑자는 881억9000만달러로 독·일 합계(808억2000만달러)보다 73억7000만달러 많았다. 이달 1∼20일 한국 수출도 전년 동기 대비 105.4% 증가한 616억 달러로 월간 기준 역대 최대였다.

한국은행은 이런 추세로 볼 때 올해 경상 흑자 규모가 8월 전망치인 4500억달러를 웃돌 것으로 예상하고 있다. IMF는 10월 세계경제전망(WEO)에서 한국의 올해 경상 흑자 전망치를 4219억4600만달러로 제시했다. 이는 190개 국가·지역 중 중국(8632억500만달러)에 이어 2위다. 한국의 연간 경상 흑자 증가 폭은 2988억9200만달러로, 전체 국가 중 가장 컸다. 국내총생산(GDP) 대비 흑자율은 18.8%로 IMF 통계가 있는 1980년 이후 최고치로 예측됐다.



반도체 수출로 벌어들인 달러가 외환시장에 풀리면서 지난달 실질실효환율도 반등했다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 지난달말 기준 한국의 실질실효환율(2020년=100)은 92.73으로 2024년 11월(93.43) 이후 1년10개월 만에 최고 수준이었다. 실질실효환율은 교역 상대국과의 환율, 물가 등을 반영해 통화의 실질 구매력을 보여주는 지표다. 원화의 실질실효환율은 외국인의 주식 매도로 6월말 83.03까지 낮아졌으나 이후 3개월 연속 반등했다. 수출기업의 네고(달러 매도) 물량이 시장에 풀리면서 환율이 급격히 1300원대로 내려온 영향이다.



원화 강세는 당분간 이어질 전망이다. 문정희 KB국민은행 수석이코노미스트는 “반도체 수출로 외환시장에 달러 공급은 계속되는 반면 외국인은 국내 주식을 판 후 달러로 환전하는 움직임이 잘 보이지 않는다”며 “이런 가운데 미국의 거시 경제 지표는 예상 수준이고 한국은 예상치를 상회하고 있어 원·달러 환율이 현 수준보다 더 아래로 갈 가능성도 있다”고 내다봤다. 앞서 신현송 한국은행 총재도 지난 22일 “원·달러 환율로 보나 실효환율을 기준으로 보나 아직도 원화가 약세”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지