교통사고 수습 경찰, 2차 사고로 발목 절단

고속도로 사고 현장을 수습하던 경찰관이 화물차에 치여 중상을 입었다. 경찰청이 올해 초 경찰관의 2차사고 재발방지 대책을 내놨지만 유사한 사고가 잇따르고 있다.

서울 서대문구 경찰청의 모습. 연합뉴스

25일 경찰청에 따르면 전날 경기 영동고속도로 인천 방면 여주분기점에서 교통사고 현장에 출동해 2차사고 예방 조치에 나선 경기남부경찰청 고속도로순찰대 소속 A 경위가 6.5t 화물차에 치여 발목이 절단되는 사고가 발생했다. A 경위는 인근 아주대병원으로 이송돼 긴급 수술을 받았고 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.



김종철 경찰청장 직무대행은 사고 상황을 보고받고 “부상 경찰관의 치료와 재활, 일상 회복에 필요한 지원을 아끼지 말고 충격을 받은 가족과 함께 근무한 동료 경찰관에도 심리상담 등 세심한 지원을 제공하라”며 현장 경찰의 안전 확보 방안에 대한 재점검을 지시했다. 아울러 A 경위의 치료 일정을 고려해 병원을 직접 방문하겠다고 약속했다.



교통사고를 수습하기 위해 출동한 경찰이 사고를 당하는 사례는 잇따르고 있다.



올해 1월 전북경찰청 소속 고(故) 이승철 경정이 서해안고속도로에서 교통사고를 조사하다가 졸음운전을 하던 차량에 치여 사망하는 사고가 발생했다. 경찰청은 같은 달 경찰관의 2차사고를 막기 위해 사고 장소로부터 후방 안전거리 100m 이상을 확보하고 순찰차와 싸인카, 탈부착형 충격 흡수시설 등을 배치해 인근 차로를 차단하는 방안을 내놓았다.

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