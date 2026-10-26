HD현대, 美에 조선소 건설… ‘마스가’ 가속

HD현대가 미국 최대 건설·엔지니어링·인프라 기업 키윗(Kiewit)과 손잡고 현지에 신규 조선소를 짓는다. 필리조선소를 인수한 한화에 이어 HD현대도 미국에 생산 거점을 구축하면서 한·미 조선협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)를 겨냥한 국내 조선사들의 미국 진출이 가속화할 전망이다.



25일 HD현대에 따르면, 지난 22일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴에서 키윗과 조선 합작법인 ‘HD키윗조선’ 설립계약을 체결했다. HD현대는 자체 기술력에 키윗의 제작·건설 역량을 결합해 미국 최고 수준의 ‘스마트 조선소’를 만들겠다는 구상이다.



신규 조선소는 내년 착공에 들어가 2029년 본격 가동을 목표로 한다.



업계에서는 신규 조선소 건설이 미국 현지의 선박 건조 역량을 확충하고 조선 생태계 재건에 기여한다는 점에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 조선업 재건 기조와 부합한다는 평가가 나온다.



HD현대는 신규 조선소가 가동되면 약 3000명 규모의 현지 고용이 창출될 것으로 내다보고 있다. 기술 교육을 통해 숙련 인력을 양성하고 미국 내 공급망 강화에도 힘쓸 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지