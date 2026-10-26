[이코노 브리핑] ‘세계 해사의 날’ 부산 개최… 亞서 세번째 외

‘세계 해사의 날’ 부산 개최… 亞서 세번째

해양수산부는 이달 26일부터 이틀간 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 국제해사기구(IMO)와 공동으로 ‘2026 세계 해사의 날’ 기념행사를 개최한다고 25일 밝혔다. 아시아에서 열리는 것은 2006년 싱가포르와 2015년 일본에 이어 세 번째다. 이번 행사에는 아르세뇨 도밍게스 IMO 사무총장을 비롯한 국제기구 수장, 주요 해운국 장관급 인사, 국내외 산학연 관계자 등 50개국의 해운·조선 분야 글로벌 리더 400여명이 참석한다.

거래소, ‘동전주’ 상폐 5곳 정리매매 보류

한국거래소가 장기간 ‘동전주’(주가 1000원 미만)에서 벗어나지 못해 상장폐지가 결정된 5개사에 대해 정리매매를 보류했다. 25일 거래소에 따르면 뉴인텍과 형지글로벌은 지난 23일 주가 미달 관련 상장폐지결정 효력정지 가처분신청을 서울남부지방법원에 제기했다. 두 회사와 함께 상장폐지가 결정된 티케이지애강, 바른손이앤에이, 아이스크림에듀에 대해서도 법원 결정이 나올 때까지 정리매매 절차를 보류한다.

‘천원의 아침밥’ 내년 산단에 90만식 지원

산업단지 근로자들이 1000원만 내면 아침밥을 먹을 수 있는 ‘천원의 아침밥 사업’이 내년 전국 산단 내 기업을 대상으로 총 90만식 규모로 추진된다. 농림축산식품부는 내년도 천원의 아침밥 사업 신청을 이달 26일부터 다음달 10일까지 받는다고 25일 밝혔다. 선정된 기업은 내년 1월부터 1년간 아침밥 비용 일부를 지원받을 수 있다.

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