韓, 金 29개·종합 5위 ‘목표 초과달성’

한국 선수단이 2026 아이치·나고야 아시안패러게임에서 당초 목표를 초과 달성하며 대회를 마쳤다.



한국은 지난 24일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 폐회식을 끝으로 7일간의 열전을 마친 이번 대회에서 금메달 29개, 은메달 38개, 동메달 33개 등 총 100개의 메달을 획득해 종합 5위에 올랐다. 이로써 당초 내걸었던 금메달 21개 이상·종합 6위라는 목표를 초과 달성했다.



전통의 메달밭 탁구는 금메달 12개를 수확해 2022 항저우 대회의 9개를 넘어 역대 최다 금메달 기록을 세웠다. 김현욱(경기도장애인체육회)과 윤지유(성남시청)가 나란히 3관왕에 올랐다. 사이클은 항저우보다 3개 많은 금메달 7개를 따냈다.



육상 장민호(29·안양시청·사진)는 남자 100m(스포츠등급 T13)에서 10초48의 아시아신기록, 400m에서 46초24의 세계신기록을 세우며 첫 대회 2관왕에 올랐다. 지난달 아이치·나고야 아시안게임에서 혼성·남자 1600m 계주에 나섰던 그는 한국 선수 최초로 아시안게임과 아시안패러게임 무대를 모두 밟았다. 여기에 금메달 2개와 신기록까지 더하며 이번 대회를 빛낸 스타로 떠올랐다.



휠체어럭비 대표팀은 혼성 결승에서 세계 1위 일본을 53-50으로 꺾는 대이변을 일으키며 사상 첫 아시안패러게임 금메달을 거머쥐었다. 펜싱 여자 에페 개인전(스포츠등급 B) 조은혜(부루벨코리아)도 한국 펜싱에 첫 아시안패러게임 금메달을 안겼다. 반면 전통의 강세 종목인 사격은 금메달 7개를 기대했지만 3개에 머물렀다. 보치아는 2010년 대회 출범 이후 처음으로 노골드에 그쳤다.



중국(금 207, 은 117, 동 111개)이 압도적인 1위에 올랐고 개최국 일본(금 64, 은 60, 동 62)과 우즈베키스탄(금 45, 은 49, 동 51)이 뒤를 이었다. 인도는 금메달 30개, 은메달 35개, 동메달 49개로 한국을 제치고 4위에 올랐다.

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