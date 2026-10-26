포항 ‘바이오매스 산업’ 급물살…지역사회 “철강 침체 구원투수”

연말 착공 불발 땐 사업권 반납
“5500억 투자 유치 기로” 우려 확산
철강 경기 침체 여파로 경북 포항의 경기 침체가 가속화되는 가운데 미이용 산림을 활용하는 ‘바이오매스 발전 사업’이 대안으로 떠오르며 급물살을 타고 있다.
25일 포항시 등에 따르면 ‘바이오매스 신재생에너지 사업’은 목재 부산물, 농업 잔재물 등 생물 유래 자원을 에너지원으로 활용한다. 발전 과정에서 전력 생산은 물론 열병합발전 시스템을 적용하면 전력과 산업용 증기를 함께 공급할 수 있다. 관계자들은 세계 바이오매스 시장 규모가 2025년 약 1485억달러에서 2034년 2509억달러(약 333조원)로 성장할 것으로 전망했다.
포항시 바이오매스 사업은 한국남동발전, 경북개발공사, 민간 업자인 포항신재생에너지가 컨소시엄을 구성하고 2016년 시와 업무협약을 맺은 후 2024년 11월 정부로부터 최종 공사 계획 인가가 났다. 5500억원을 투자하는 영일만3 일반산업단지(4만6000㎡) 규모로, 설비용량 110㎿(연간 전력 생산량 77만796㎿h, 약 20만가구 연간 사용량), 사용연료는 미이용 산림 바이오매스(연간 연료 사용량 55만t)다.
이 사업은 지역 일부 환경단체 등의 반대로 난항을 거듭해 왔다. 컨소시엄 측은 발전소 주변 지역 지원사업 등에 195억원을 내놓겠다고 약속했다. 또 400여명의 직간접 일자리 창출, 지역 주민 및 자녀 우선 채용, 공사·운영 기간 중 지역 업체 우선 활용 등을 제공할 방침이다.
연말까지 착공하지 못하면 사업권을 반납해야 한다는 우려 목소리가 번지자, 지역 사회단체들 사이에선 이번 투자 기회만큼은 반드시 잡아야 한다는 절박한 목소리가 나온다. 한 단체장은 “지역 경기도 어려운 데다 기업 유치가 쉽지 않은 여건에서 ‘다 잡은 기회’를 놓쳐 5500억원을 허공에 날린다면 어느 기업이 포항에 투자하겠느냐”며 “사업이 성사되도록 힘을 모아야 할 때”라고 말했다.
이승재 나무와에너지 대표는 “독일의 경우 지역에서 수집한 산림자원을 지역에서 사용해 이동에 따른 탄소 배출량도 줄고 나무는 온실가스 수치도 높이지 않아 바이오매스 사업으로 숲과 마을을 건강히 유지하고 있다”고 강조했다.
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