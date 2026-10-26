화폭 가득 여수 바다의 푸른 꿈 ‘우중 스케치’

24일 하루 종일 비가 내린 전남광주 여수시 돌산읍 진모지구의 2026 여수세계섬박람회장. 전국에서 달려온 200여명의 어반 스케쳐스들이 우산을 들고 여수 바다와 박람회장을 화폭에 담았다.



이날 전남광주시와 여수세계섬박람회 조직위, 어반스케치 in광주추진위, 세계일보는 박람회장에서 ‘어반스케치 그려∼수’ 행사를 개최했다.

섬 따라 파도 따라… 흘러가는 붓터치 24일 여수시 2026 여수세계섬박람회장에서 열린 ‘어반스케치 그려∼수’에 참가한 스케쳐스들이 여수 앞바다를 바라보며 그림을 그리고 있다. 한현묵 기자

조형근 박람회 조직위 기획본부장은 개막식에서 “전국에서 빗속을 뚫고 찾아 준 스케쳐스들에게 감사의 말씀을 드린다”며 “어반스케치가 박람회장을 찾은 시민과 관람객들에게 색다른 재미와 감동을 줬으면 한다”고 인사말을 했다. 김수옥 광주추진위원장은 “박람회장 곳곳과 여수 바다의 풍경은 화폭에 담을 아주 훌륭한 소재”라며 “조금은 불편할지 모르지만 빗속을 뚫고 온 만큼 모두가 좋은 결실을 맺고 갔으면 한다”고 기대했다.



개막식 이후 스케쳐스 200여명은 사전에 정한 초청작가 6명을 따라 9곳의 스팟으로 이동했다. 대부분 스팟은 박람회장에서 여수 바다 쪽을 향한 멋진 곳이었다. 섬과 섬 사이에 보이는 작은 마을과 파도를 가르며 움직이는 배, 멋진 모양의 건축물은 화폭에 담기에 충분했다.



바다 전망이 한눈에 보이는 곳에 자리를 잡은 초청작가 ‘재재나무’는 스케치의 구도에 대해 설명했다. 그는 “처음 그릴 때 어떤 결과가 나올지 기대하고 먼저 스케치하라”고 조언했다. 그는 또 “중간에 처음 생각하지 않은 것을 넣으면 안 된다”고 강조했다. 처음 의도한 것을 화폭에 집중해야 한다는 얘기다. 재재나무는 20여분 만에 설명과 함께 스케치를 마쳤다. 그는 스케치에 물감으로 채색하면서도 그를 둘러싼 수강생 10여명에게 붓 터치 방법 등을 설명했다. 부산에서 온 신중록 스케쳐스는 “박람회장이 바다와 스케쳐스들을 잇는 역할을 하는 것 같아 그릴 거리가 풍성하다”고 했다.



시민과 함께하는 행사에도 발길이 이어졌다. 시민들은 오동도 등 여수 10경을 스케치한 엽서 크기의 도화지에 원하는 채색을 하면서 여수의 아름다운 풍광에 흠뻑 빠졌다.

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