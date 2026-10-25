“서울이 뉴욕이라면 부산은 LA”…외신, ‘관광도시’ 부산 조명

부산을 찾은 외국인 관광객들이 다양한 부산의 문화를 접하고 있다. 부산시

“서울이 뉴욕이라면 부산은 로스앤젤레스(LA).”

미국 CNN 방송이 부산을 서울과 차별화된 매력을 갖춘 아시아의 새로운 해양 관광도시로 조명했다. 해변과 여유로운 생활문화에 대규모 도시 재개발 사업까지 더해지면서 부산이 서울 여행에 곁들이는 방문지를 넘어 독자적인 여행 목적지로 부상하고 있다는 평가다.

CNN은 지난 23일(현지시간) ‘세계 최대 항구 중 한 곳이 어떻게 아시아의 차세대 위대한 바다 도시로 부상했나’라는 제목의 인터넷판 기사에서 부산의 관광 경쟁력과 도시 변화를 소개했다.

CNN은 “서울이 뉴욕이라면 부산은 로스앤젤레스”라는 비유로 두 도시의 차별화된 매력을 강조했다. 부산이 과거 서울 여행에 덧붙이는 방문지로 여겨졌다면, 이제는 고유한 경험을 제공하는 독립적인 관광 목적지로 변모하고 있다는 것이다.

글로벌 여행사 인사이드 트래블그룹의 레베카 배리 한국상품 매니저는 부산이 서울과는 완전히 다른 경험을 제공한다고 설명했다. 해변을 끼고 있는 도시 특유의 여유로운 분위기와 활기찬 시민들이 부산의 매력이라는 평가다.

CNN은 부산의 도시 공간이 달라지고 있다는 점에도 주목했다.

대표적인 사례로 부산항 북항 재개발 사업을 들었다. 노후 항만시설이 자리했던 북항 일대는 재개발을 통해 새로운 공간으로 탈바꿈하고 있으며, 부산역과 공중보행로로 연결돼 접근성도 개선됐다.

내년 북항에 개관할 예정인 부산 오페라하우스도 새로운 랜드마크로 소개됐다. 노르웨이 건축설계사 스노헤타가 설계를 맡은 이 시설은 부산의 문화·관광 경쟁력을 높이고 북항 일대 개발을 이끌 핵심 시설로 기대를 모으고 있다.

스노헤타의 밀리 얀 아시아지역 디렉터는 부산이 항구도시에서 디자인 주도 도시로 변화하고 있다며 오페라하우스가 주변 지역 개발의 촉매제가 될 것으로 전망했다.

원도심의 변화도 조명했다. 옛 부산시청 부지에는 부산롯데타워가 들어설 예정이며, 부산시는 대표 관광지인 자갈치시장을 외국인 관광객이 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 개선을 추진하고 있다.

교통 접근성과 해외 관광 수요 증가도 부산의 성장 가능성을 뒷받침하는 요인으로 제시됐다. CNN은 서울에서 KTX를 이용하면 3시간 이내에 부산에 도착할 수 있으며, 김해국제공항의 국제선 이용객은 지난해 처음으로 1000만명을 넘어섰다고 전했다.

글로벌 여행 플랫폼에서도 부산에 대한 관심이 커지고 있다.

숙박공유 플랫폼 에어비앤비는 부산을 올해 주목할 만한 여행지 가운데 하나로 선정했다. 여행정보 플랫폼 익스피디아도 부산 관련 검색량이 전년보다 50% 증가했다며 부산을 ‘2027년 올해의 여행지’로 꼽았다.

CNN은 부산의 도시 변화와 관광 경쟁력을 소개하며 세계 여행자들이 부산을 주목하고 있다는 점을 강조했다.

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