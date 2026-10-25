[재테크 특집] 최상위 1%·중장년 겨냥 프리미엄 카드

KB국민카드가 최상위 고객과 럭셔리 라이프스타일을 추구하는 중장년층을 겨냥한 프리미엄 카드 브랜드 ‘헤리티지(HERITAGE)’의 신상품인 ‘HERITAGE Exclusive’와 ‘HERITAGE Reserve’를 출시했다고 25일 밝혔다.



HERITAGE Exclusive는 최상위 1% 고객을 대상으로 별도 자격심사를 거쳐 발급하는 상품이다. 연회비는 본인회원 기준 200만원, 가족회원은 50만원이다.

KB국민카드가 최상위 1% 고객을 겨냥해 출시한 프리미엄 카드 ‘헤리티지 ‘HERITAGE Exclusive’. KB국민카드 제공

이 카드는 전월 이용실적과 적립 한도에 관계없이 국내 가맹점 이용금액의 1%를 포인트리로 적립해 준다. 항공·면세점·골프장·호텔 업종은 최대 2%를 적립받을 수 있다. 해외 가맹점은 조건 없이 3%를 적립할 수 있다.



HERITAGE Reserve는 럭셔리 라이프스타일을 추구하는 4050세대와 액티브 시니어를 겨냥한 상품이다. 포인트형과 대한항공 마일리지를 적립하는 스카이패스형 중 선택할 수 있으며 연회비는 본인회원 80만원, 가족회원 20만원이다. 전월 이용실적에 따라 국내 가맹점은 최대 1.2%, 해외 가맹점은 이용실적과 적립 한도에 관계없이 3%를 적립한다.



두 상품 모두 골프백 배송과 의료기관 동행, 호텔 우대, 금융 서비스 등 프리미엄 혜택을 제공한다. Reserve는 KB국민카드 홈페이지와 모바일 애플리케이션, 고객센터, KB국민은행 영업점에서 발급받을 수 있다. Exclusive는 별도 자격심사를 거쳐 KB국민은행 영업점에서 발급 가능하다.

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