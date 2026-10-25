[재테크 특집] 수도권 중심 요양시설·실버주택 공급 기여

한국은 지난해 초고령사회에 진입하며 고령자 돌봄 수요가 급격히 증가하고 있지만 양질의 요양시설은 부족하다. 이에 최근 다양한 민간기업이 노인돌봄시장에 진출해 부족함을 메우려 하고 있다. 특히 생명보험회사는 수도권을 중심으로 양질의 요양시설 및 실버주택(노인복지주택)을 공급해 입주자의 만족도를 크게 높이는 등 국내 돌봄시장의 양적·질적 성장에 크게 기여하고 있다.



KB라이프는 자회사 KB골든라이프케어를 통해 위례케어센터, 은평케어센터, 위례빌리지, 서초빌리지, 은평빌리지, 광교빌리지, 강동빌리지, 평창카운티를 운영하고 있다. 신한라이프는 분당데이케어센터, 쏠라체 홈 미사를 삼성생명은 삼성노블카운티, KDB생명은 고양데이케어센터를 운영하고 있다. 마지막으로 하나생명은 자회사 하나더넥스트라이프케어를 설립하고 2027년 하반기를 목표로 요양시설 운영을 추진하고 있다.

고령화가 급격하게 진행되면서 생명보험협회 회원사인 생명보험회사들이 노인돌봄 서비스 수요에 대응하기 위한 양질의 요양시설과 요양보험을 출시하고 있다. 생명보험협회 제공

또한 생명보험회사는 장기요양비용 부담 증가, 장기요양보험 재정 악화, 간병 이직 증가 등 사회문제에 대한 솔루션을 보험상품을 통해서도 제공하고 있다. 치매진단비, 장기요양·치매 재가급여 지원금, 입원간병인사용급여금, 중증치매 간병생활자금 등 치매·간병을 보험급부로 하는 보험상품뿐만 아니라 사망보험금을 은퇴 후 매월 생활자금으로 수령할 수 있는 역모기지 종신보험 등 사망과 노후생활비를 동시에 준비할 수 있는 상품 등도 출시·판매하고 있다.



한편 수요 대비 부족한 도심지 돌봄시설의 공급확대를 위해 규제 완화 필요성도 제기되고 있다. 우선 요양시설의 경우 입소자 주거안정성 및 시설 내 서비스 품질을 보장하는 조건하에 토지·건물 임차 허용, 요양시설 비급여 서비스 항목 확대 등의 규제를 완화해야 한다.

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